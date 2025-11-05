Home Kitekintő Orbán Viktor: Magyarország nem támogatja és nem is fogja támogatni Ukrajna európai uniós tagságát
Kitekintő

Orbán Viktor: Magyarország nem támogatja és nem is fogja támogatni Ukrajna európai uniós tagságát

Felvidék.ma
Felvidék.ma
A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (b) és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kezet fog tárgyalásuk után Brüsszelben 2023. február 9-én. A magyar kormányfő Kiriákosz Micotákisz görög, Andrej Plenkovic horvát, Robert Golob szlovén miniszterelnök, Karl Nehammer osztrák kancellár, valamint Rumen Radev bolgár és Nikosz Anasztasziadisz ciprusi államfő társaságában külön találkozón tárgyalt az ukrán elnökkel a kétnapos EU-csúcs helyszínén 2023. február 9-én. (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán)

Magyarország nem támogatja és nem is fogja támogatni Ukrajna európai uniós tagságát, mert azzal behoznánk a háborút Európába, és a magyarok pénzét kivinnénk Ukrajnába – írta Orbán Viktor miniszterelnök kedden este a Facebookon.

A kormányfő felidézte, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kedden egy brüsszeli konferencián „változatos vádakkal támadta újra Magyarországot és a magyar kormányt”.

„Nézzük hát a tényeket! Ami a támogatásokat illeti: Magyarország fogadta az Ukrajnából érkező menekülteket, több mint 14 millió határátlépés történt Ukrajna felől a háború kezdete óta, 3 ukrán iskolát működtetünk idehaza, sebesült katonák és gyerekek ápolását vállaltuk, több mint tízezer ukrán gyereket táboroztattunk Magyarországon, egészségügyi személyzetet képeztünk ki, iskolákat, óvodákat építettünk újjá Ukrajnában, tavaly mi voltunk Ukrajna legnagyobb gázellátója, mi szállítjuk a legtöbb elektromos áramot”.

Orbán Viktor felhívta a figyelmet arra, hogy eddig számszerűsíthetően

200 millió eurót fordítottunk az ukránok megsegítésére humanitárius téren. Sajnálatos, ha ez Zelenszkij elnök úr számára nem jelent semmit – tette hozzá.

„Ezen felül arra is felhívnám az Elnök úr figyelmét, hogy az Európai Uniótól kapott támogatásaikban benne van Magyarország pénze is. Bár nem örülünk neki, de ez mégiscsak tény” – jegyezte meg a kormányfő.

A miniszterelnök úgy folytatta: „El kell utasítsam azt a felvetést, hogy Magyarország bármivel tartozna Ukrajnának. Ukrajna ugyanis nem védi Magyarországot senkitől és semmitől. Ilyet nem kértünk és nem is fogunk kérni. Magyarország biztonságát a magyar honvédelmi képességek és a NATO garantálja, amelynek Ukrajna (szerencsére) nem tagja”.

„Végezetül felhívnám Elnök úr figyelmét arra a tényre, hogy egy ország uniós csatlakozásáról az Európai Unió tagjai döntenek, egyhangúsággal. Ez azt jelenti, hogy

bármely tagállamnak szuverén joga támogatni, vagy ellenezni egy új tag felvételét.

Magyarország nem támogatja és nem is fogja támogatni Ukrajna európai uniós tagságát, mert azzal behoznánk a háborút Európába, és a magyarok pénzét kivinnénk Ukrajnába” – írta Orbán Viktor.

Szerintünk az uniónak stratégiai partnerségre kellene lépnie Ukrajnával, uniós tagság nélkül.

„Ez az ajánlatunk. Ehhez az álláspontunkhoz ragaszkodni fogunk a jövőben is, hiszen ahhoz minden jogunk megvan” – zárta bejegyzését a miniszterelnök.

MTI/Felvidék.ma

Print Friendly, PDF & Email

Ezek is érdekelhetik

Elhunyt Jenei Imre, a magyar labdarúgó-válogatott volt szövetségi...

Eljárás indult olyan TikTok-tartalmakkal kapcsolatban, amelyek öngyilkosságra késztethetnek...

Zelenszkij szerint az USA-nak nyitottnak kell lennie arra,...

Az Európai Bizottság szerint Ukrajnának pozitív a nemzeti...

Elhunyt Dick Cheney, az Egyesült Államok korábbi alelnöke

A nemzetiségi, kisebbségi kérdéseket jelenleg lesöprik az asztalról

A szociális fejlődés előfeltétele a béke

Elhunyt Dominik Jaroslav Duka, nyugalmazott prágai bíboros

Csaknem négyezer templom újult meg a Kárpát-medencében

Megalakult az új koalíciós kormány Csehországban

Az első szlovákiai magyar hírportál
Copyright © 2025 FELVIDÉK.ma. Minden jog fenntartva. - A hírportál működtetője: Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele, Május 1. tér 10-12, 815 57 Bratislava - Pozsony.

Kapcsolat: info@felvidek.ma