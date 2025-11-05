Új találkozót kezdeményezett a cseh államfő a kormányalakítási tárgyalásokkal megbízott Andrej Babišsal

Petr Pavel cseh államfő jövő szerdára meghívta a Hradzsinba Andrej Babišt, az októberi képviselőházi választásokon győztes Elégedetlen Polgárok Akciója (ANO) mozgalom kormányalakítási tárgyalásokkal megbízott elnökét.

Petr Pavel szeretné megvitatni Andrej Babišsal a most formálódó új kormány programnyilatkozatának tervezetét, valamint azt a kérdést, hogy törvényileg összeférhetetlen-e egymással Babiš politikusi és vállalkozói szerepe – közölte az elnöki iroda az X-en. Babiš ismét kijelentette: van megoldása a problémára, és azt ismertetni fogja az államfővel és nyilvánosan is még kormányfői kinevezése előtt.

Az ANO elnöke korábbi kormányfői megbízatása idején (2017–2021) cégeit, köztük a több tízezer embert foglalkoztató Agrofert holdingot, speciális vagyonalapokba helyezte, hogy megfeleljen az összeférhetetlenségi törvény követelményeinek. A közelmúltban azonban bejelentette, hogy a vagyonalapok megszűntek, és újra egyedüli tulajdonosa az Agrofertnek.

Pavel és Babiš mintegy tíz napja találkoztak, és utána az elnök kormányalakítási tárgyalásokkal bízta meg az ANO vezetőjét. Bár a cseh alkotmány ezt a megbízatást nem ismeri, ott csak kormányfői kinevezés szerepel, Csehországban ez immár hagyomány. Az eljárás célja a kormányalakítási folyamat felgyorsítása. Az új kormányfő kinevezésére ugyanis csak az új parlament megalakulása és az eddigi kormány lemondása után kerülhet sor.

Az új kormány létrehozásáról tárgyaló három párt, az ANO, a Szabadság és Közvetlen Demokrácia mozgalom, valamint az Autósok párt egy hete koalíciós szerződést írt alá, és véglegesítette a kormány programnyilatkozatának tervezetét. Ezeket az államfőnek is elküldték pénteken, de emailben, ami szokatlan, mert korábban a kormányalakítási tárgyalásokkal megbízott politikus mindig személyesen adta át őket az elnöknek.

Petr Pavel közölte, hogy a dokumentumokhoz meg akarja hallgatni Andrej Babiš magyarázatait is.

Az államfő már korábban a legfontosabb szempontoknak nevezte, hogy az új kormánynak egyértelműen rögzítenie kell Csehország EU-tagságát, azt, hogy a cseh külpolitikának összhangban kell lennie a nemzetközi joggal, valamint az emberi méltóságot és az emberi jogokat. Ezenkívül Csehországnak NATO-tagnak kell maradnia, ami garantálja az ország biztonságát. Az elnök kulcsfontosságának tartja, hogy Csehországban fennmaradjanak és támogatást élvezzenek az állam demokratikus intézményei, a közszolgálati média függetlensége, az egyetemek és a főiskolák autonómiája, a bíróságok, az ügyészség, a rendőrség, és a többi biztonsági szolgálat, illetve más fontos állami szerv önállósága.

„Ezeknek az elveknek a megjelenését figyelemmel fogom kísérni a koalíciós szerződésben, a tárcák elosztásánál, a minisztériumok személyi összetételénél, az új kormány programjának prioritásaiban” – hívta fel a figyelmet Petr Pavel.

Andrej Babiš új kormányának személyi összetételét korábban november végére ígérte.

MTI/Felvidék.ma