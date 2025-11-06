Határon túli magyar könyvtárak is pályázhatnak a KIM versenyfelhívására

Már lehet jelentkezni a Könyvtári kihívás 2025/2026 pályázatra, a Könyvtári Intézet honlapján elérhető a pályázati csomag – mondta el Vincze Máté közgyűjteményekért és kulturális fejlesztésekért felelős helyettes államtitkár, aki kiemelte, a kiírás újdonsága, hogy határon túli magyar könyvtárak is közvetlenül pályázhatnak.

A most lezárult pályázatról Vincze Máté elmondta, magyarországi könyvtárak pályázhattak településméret alapján különböző kategóriákban, a bírálók négy szempontot néztek. Az egyik, hogy a könyvtári kihívás ideje alatt hány százalékkal nőtt a könyvtárhasználók száma, mennyivel nőtt ezen belül a 14 éven aluli felhasználók száma, mennyien vettek részt a programokon, és mennyivel több könyvet kölcsönöztek.

A helyettes államtitkár hozzátette,

a programokon részt vevők és a regisztráltak száma 14 év alatt is körülbelül 30–33 százalékkal nőtt, tehát egyharmaddal többen jártak könyvtárban azok közül, akik végigcsinálták a programot. A könyvállomány kölcsönzése 8,6 százalékkal nőtt, ami azt jelenti, hogy 250 ezerrel több könyvet kölcsönöztek ki a könyvtárba látogatók.

A pályázatot lezáró elismerésekről beszámolva elmondta, 18 díjat és három különdíjat osztottak ki, utóbbiak a legjobb könyvtári digitális szolgáltatásra és az olvasásnépszerűsítési kampányra vonatkoztak, valamint díjazták azokat a vármegyei könyvtárakat, amelyek határon túli magyar könyvtárakkal közösen valósítottak meg programokat.

Vincze Máté a Kossuth Rádióban hangsúlyozta, napjainkban már a könyvtáraknak is aktívan be kell vonzaniuk a látogatókat, ki kell települniük, legyen szó akár nyáron a strandkönyvtárakról, vagy egy-egy fesztiválos jelenlétről. Hozzátette, a Kihívás ideje alatt nagyon sok jó példát láttak, ilyenek voltak a településeken rendezett kincskereső programok, pontgyűjtő rendezvények.

A több millió forintos pénzjutalommal járó díj versenyfelhívása IDE kattintva tölthető le.

MTI/Felvidék.ma