Levélgyűjtő gépekkel gazdagodtak a mátyusföldi községek

Nyolc település döntött úgy, hogy közösen gondoskodik a tisztább, rendezettebb környezetről. Az új kommunális gépeket Nagyszombat megye támogatásával szerezte be az Öreg Feketevíz Helyi Akciócsoport.

Nyolc mátyusföldi község – Alsószeli, Felsőszeli, Nádszeg, Pozsonyvezekény, Tallós, Pozsonyeperjes, Királyrév és Alsóhatár – új levélgyűjtő gépeket szerzett be a Nagyszombat Megyei Önkormányzat Fejlesztési Alapjának támogatásával. A közterületek gondozását segítő berendezéseket az Öreg Feketevíz Helyi Akciócsoport pályázatának köszönhetően Alsószeliben adták át ünnepélyes keretek között Berényi Józsefnek, Nagyszombat megye első alelnökének jelenlétében.

Az átadón a községi dolgozók, pedagógusok és helyi iskolások is részt vettek – a gyerekek rögtön ki is próbálhatták az új gépeket. A települések párosával osztoznak a berendezéseken: Alsószeli Felsőszelivel, Nádszeg Pozsonyvezekénnyel, Tallós Pozsonyeperjessel, Királyrév pedig Alsóhatárral közösen használja majd azokat.

A megye 450 ezer eurót különített el a kistérségi akciócsoportok támogatására, a jövő évi költségvetésben pedig további 400 ezer eurót terveznek hasonló fejlesztésekre. Berényi József szerint a községek példásan együttműködnek, és a közös beszerzések is bizonyítják, hogy a térségben erős az összefogás.

A polgármesterek egyetértenek abban, hogy a gépek nagy segítséget jelentenek a közterületek karbantartásában, különösen az őszi hónapokban. Több helyen a zöldhulladék feldolgozását is megoldották: Nádszegen például saját komposztáló működik, Tallóson pedig egy szerződött cég zúzza és komposztálja a növényi hulladékot. Hasonló megoldások bevezetésén dolgoznak Alsóhatáron és Királyréven is.

Kovács Lajos, Alsószeli polgármestere kiemelte, hogy a nyolc település közötti együttműködés már több mint másfél évtizede sikeresen működik. A községben jelenleg zöldtetős és esővízgyűjtő beruházás zajlik, és nagy hangsúlyt fektetnek a környezettudatos szemléletre. Az átadás pillanataiba a legkisebbek is aktívan bekapcsolódtak: az alsószeli diákok próbálhatták ki elsőként a gépeket, amelyek a napokban kerülnek a falvak telephelyeire.

Felvidék.ma