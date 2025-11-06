Magyar és szlovák városi cigánymuzsika közös koncerten a Zene Házában

A magyarországi és szlovákiai városi cigányzenét közös koncerten mutatja be Júlia Kozáková és a Manusa, valamint Lakatos Miklós és zenekara november 16-án a Magyar Zene Házában – közölte az intézmény az MTI-vel.

A szólómunkásságról ismert Júlia Kozáková énekesnő 2022-ben adta ki Manusa című albumát az azonos nevű zenekarral, amely új életet lehelt a hagyományos, eredetileg Szlovákiából és Közép-Európából származó roma dalokba. Az együttest pozsonyi roma zenészek alkotják, akik cimbalmon, hegedűn, brácsán és nagybőgőn játszanak – olvasható a közleményben.

Mint kiemelték:

Kozáková 13 éves kora óta dolgozik együtt roma művészekkel, és együttműködött a cseh énekesnővel, Ida Kelarovával is, akivel Európát járta a Chavorenge nevű roma gyermekkar részeként.

Nemzetközileg is ismertté vált bemutatkozó albuma, a Manusa a rangos World Music Charts Europe (WMCE) szerint a legjobb világzenei album volt Szlovákiában, és 2022-ben elnyerte a Radio Head Award díjat a legjobb szlovák világzenei album kategóriában.

A kiváló magyar prímás, Lakatos Miklós 1959-ben született Gyöngyösön, édesapja, a nagybőgős id. Lakatos Miklós szintén ismert muzsikus volt. Hároméves korában kezdett hegedűn játszani, kezdetben édesapja tanította, később zeneiskolákban képezte magát, ahol a vonós hangszerek mindegyikén megtanult játszani. Zeneiskolai pedagógusai mellett Váradi Lajos és Kalas Géza prímástól tanult.

Már 13 éves korában felvételt nyert a világhírű Rajkó Zenekarba, ahol az együttes vezetője, Farkas Gyula formálta.

Huszonhárom évesen alapította első zenekarát, amellyel az EMKE Kávéházban kezdett játszani, itt nyolc éven keresztül volt prímás és zenekarvezető. 1986 és 1994 között Svájc legelőkelőbb helyén, a Gstaad Hotel Palace-ban játszott. Számos hanglemez- és CD-felvételre kapott meghívást kiváló nótaénékesektől.

Négy szólólemeze jelent meg Magyarországon, ezeken keveredik a dzsessz, a balkáni és a magyar cigányzene virtuozitása.

Zenélt Japánban, 1992-ben pedig a Párizsi Ritz Hotel prímása volt, illetve ugyanebben az évben kezdte hat éven át tartó turnésorozatát Izraelben zenekarával. 2010-ben a zürichi Opera House-ban is sikerrel szerepelt, 2014-től az V. Kerületi Belvárosi Cigányzenekar prímása.

2006-ban a Magyar Köztársaság Ezüst Érdemkeresztje, 2018-ban a Dankó Pista életműdíjat vehette át – olvasható a közleményben.

MTI/Felvidék.ma