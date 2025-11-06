Nem veszik el tőlünk a novembert! címmel tüntetni fog az ellenzék

November 17-én, a bársonyos forradalom évfordulóján tüntetést szervez Pozsonyban, a Szabadság téren 18 órától az ellenzéki PS az SaS-szel, a KDH-val és a parlamenten kívüli Demokratival – tájékoztatott Alec Borový, a PS sajtóosztálynak munkatársa.

„Azért hívjuk az embereket a Szabadság térre, hogy emlékezzenek rá, ez a nap nem csupán egy dátum a naptárban. Ez az a nap, amikor a szabadság, a méltóság és a bátorság győzött az igazságtalanság felett” – mondta Michal Šimečka, a PS elnöke.

Hozzátette, november tizenhetedikét nem sajátíthatják ki a politikusok és a politikai pártok. „Ezért a PS-ben megállapodtunk a civil szektorral. Gyűlésünk befejezése után átadjuk a Szabadság teret a civil társadalom képviselőinek” – fogalmazott. A pártelnök még megjegyezte, a Progresívne Slovensko nemcsak Pozsonyban, hanem az ország más városaiban is szervez tüntetéseket erre a napra.

TASR/Felvidék.ma