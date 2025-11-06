Home Kitekintő Zelenszkij sürgette a befagyasztott orosz vagyonok felhasználását Ukrajna védelmére
Kitekintő

Zelenszkij sürgette a befagyasztott orosz vagyonok felhasználását Ukrajna védelmére

Felvidék.ma
Felvidék.ma
Fotó: MTI/EPA/Sztepan Franko

Már régen eljött az ideje annak, hogy döntés szülessen a befagyasztott orosz pénzeszközök felhasználásáról Ukrajna védelmének megerősítésére az orosz agresszióval szemben – hangsúlyozta Volodimir Zeleszkij ukrán elnök csütörtökön a Telegramon, kommentálva Oroszország éjszakai támadását Ukrajna ellen.

„Az oroszok drónokkal támadták városainkat, összesen 135 csapásmérő drónnal. Nyolc ember megsérült a Dnyipropetrovzsk megyei Kamjanszke városát ért támadásban, megrongálódott egy lakóház és a vasúti infrastruktúra. Mentőegységeink gyorsan reagáltak: öt embert sikerült kimenteniük a romok alól” – emelte ki Zelenszkij. Hozzátette, hogy az oroszok Szumi, Harkiv és Csernyihiv megyéket is támadták.

„A célpont a létfontosságú infrastruktúra, minden, ami a normális, békés élet működését szolgálja. Az a tény, hogy az oroszok továbbra is az energiarendszert és a civil lakosságot támadják, ismét azt mutatja, hogy a nyomásgyakorlás jelenleg nem elégséges”

– hangsúlyozta.

Az elnök meggyőződése szerint rendkívül fontos, hogy az Egyesült Államok, Európa és a G7-országok további szankciós és vámügyi korlátozásokat vezessenek be az orosz energetikai és pénzügyi szektorral szemben.

„Moszkvának pedig végre meg kell értenie Európa önvédelmi eltökéltségének komolyságát. Eljött az idő, hogy döntés szülessen a befagyasztott orosz vagyonokról. A politikai akarat már megvan, és számítunk a technikai megoldás mielőbbi megvalósítására. Teljesen igazságos, hogy az agresszor pénze a háborúja elleni védelem szolgálatába álljon”

– hangsúlyozta Zelenszkij.

MTI/Felvidék.ma

Kapcsolódó cikkek

Print Friendly, PDF & Email

Ezek is érdekelhetik

Petr Pavel államfő elfogadta a cseh kormány lemondását

„Az elmúlt évtized legtöbb beruházása érkezik idén az...

Orbán Viktor elutazott az Amerikai Egyesült Államokba

A NATO nyerte el a 2026-os Vesztfáliai Béke...

Az orosz elnök utasítást adott a nukleáris kísérletek...

Új találkozót kezdeményezett a cseh államfő a kormányalakítási...

Európának nem szankciókra, hanem békére van szüksége

A magyar–amerikai csúcs fő témája az ukrajnai béke,...

Elhunyt Jenei Imre, a magyar labdarúgó-válogatott volt szövetségi...

Eljárás indult olyan TikTok-tartalmakkal kapcsolatban, amelyek öngyilkosságra késztethetnek...

Az első szlovákiai magyar hírportál
Copyright © 2025 FELVIDÉK.ma. Minden jog fenntartva. - A hírportál működtetője: Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele, Május 1. tér 10-12, 815 57 Bratislava - Pozsony.

Kapcsolat: info@felvidek.ma