Home Magazin Augusztus után októberben is Szoboszlai lett a hónap játékosa a Liverpoolnál
Magazin

Augusztus után októberben is Szoboszlai lett a hónap játékosa a Liverpoolnál

Felvidék.ma
Felvidék.ma
Fotó: The Guardian

Augusztus után októberben is Szoboszlai Dominik lett a hónap játékosa a Liverpool labdarúgócsapatánál.

A magyar válogatott csapatkapitánya az angol bajnok öt októberi meccsén négyszer volt a kezdőcsapat tagja, egy gólt és két gólpasszt jegyzett.

„Minden alkalommal igyekszem a legjobbamat nyújtani, köszönöm a szurkolóknak, akik rám szavaztak.

A folytatásban is szeretnék hasonló teljesítményt nyújtani, remélhetőleg minden alkalommal tudom hozni a legjobbamat

– idézte a klub honlapja Szoboszlait, aki októberben ünnepelte a 25. születésnapját. –

Nagyon boldog vagyok, hogy talán egész pályafutásom eddigi legjobb formájában vagyok. A legnehezebb az, hogy ezt a szintet tartani tudjam, de ezért fogok dolgozni minden egyes nap. És remélhetőleg még további díjakat nyerek.”

Az októberi hónap nem a legjobb időszaka volt a bajnoki címvédő együttesnek, de legutóbbi két meccsét megnyerte – az Aston Villa és a Real Madrid ellen -, vasárnap pedig rangadó vár rá a Manchester City otthonában.

„Soha nem könnyű a City vendégeként játszani. Tudjuk, milyen jó csapat, de nekünk saját magunkra kell fókuszálnunk, megvalósítani, amit tervezünk és jönni fognak a lehetőségek. Mindannyiunknak keményen kell dolgoznia” – fogalmazott a mérkőzéssel kapcsolatban Szoboszlai.

MTI/Felvidék.ma

Print Friendly, PDF & Email

Ezek is érdekelhetik

Vb-2026 – november 20-án lesz a pótselejtezők sorsolása

Európa-liga – a Ferencváros simán legyőzte a Ludogorecet

Stratégiai váltásra kényszerülnek a biztosítók az idősödő népesség...

Magyar és szlovák városi cigánymuzsika közös koncerten a...

Az év legnagyobb teliholdja lesz látható szerdán éjjel

Szoboszlai: remek az összhang a csapattársaimmal

Átlag közeli hőmérsékletű és száraz volt az október

Őszi meteorzápor novemberben

A Jónak lenni jó! kampány idén a kárpátaljai...

A szlovákiai lakosság nagy része egyetértene a brojlercsirkék...

Az első szlovákiai magyar hírportál
Copyright © 2025 FELVIDÉK.ma. Minden jog fenntartva. - A hírportál működtetője: Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele, Május 1. tér 10-12, 815 57 Bratislava - Pozsony.

Kapcsolat: info@felvidek.ma