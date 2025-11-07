Fico: ha nem védjük hagyományainkat, felzabál minket a nemzetközi szövetség

Az Európai Bizottság (EB) eljárás megindítását mérlegeli Szlovákia ellen az alkotmánymódosítás miatt – jelentette ki poprádi sajtótájékoztatóján Robert Fico (Smer-SD) kormányfő.

A hírről pénteken reggel értesült. Hozzátette, arról a részről van szó, amely szerint etikai és értékrendbeli kérdésekben a szlovákiai jogrend elsőbbséget élvez az Európai Unió jogrendjével szemben. Fico hozzátette, már alig várja, hogy megindítsák az eljárást.

„Elképzelhetetlennek tartom, hogy bármilyen nemzetközi szervezet diktáljon nekünk abban, hány nem létezik, vagy ki házasodhat, ki nem. Ez kizárólag a mi belső ügyünk és a nemzeti identitásunkhoz kötődő téma”

– mondta Fico.

A kormányfőnek meggyőződése, hogy a nemzeti identitással kapcsolatos uniós alapszerződések lehetővé teszik a tagállamok számára, hogy a saját jogrendjük elsőbbséget élvezzen az uniós jogrenddel szemben. „Megértem, hogy egyes tagállamokban riadalmat kelt, amit mi világosan belefoglaltunk az alkotmányba. Úgy gondoljuk, az alkotmánynak tartalmaznia kell, hogy mire vonatkozik a mi jogrendünk, és mire az uniós jog.”

Fico kijelentette,

„ha nem fogjuk védeni nemzeti identitásunkat és hagyományainkat, akkor felzabál minket a nemzetközi szövetség és teljesen jelentéktelenek leszünk”.

„Lesz lehetőségünk, hogy elmagyarázzuk a hazai és a nemzetközi nyilvánosságnak, mit akartunk elérni, amikor ezeket a módosításokat belefoglaltuk a Szlovák Köztársaság Alkotmányába” – zárta a kormányfő.

Az alkotmánymódosítás november 1-jén lépett életbe, és leszögezi, hogy Szlovákia csak a két biológiai nemet ismeri el – a férfit és a nőit. Továbbá a férfiakat és nőket egyenlő feltételek illetik meg a munkapiacon. Módosítja az örökbefogadás feltételeit és a változást vezet be a közoktatásban. A módosítás célja az volt, hogy lefektesse Szlovákia szuverenitását az alapvető kulturális-etikai kérdésekben, s szeptember 26-án szavazta meg a parlament.

