Gubík László útnak indult – elnöki roadshow-t szervez a Magyar Szövetség

Új politikai stílust vezet be a felvidéki Magyar Szövetség: nem kultúrházakban, nem színpadon, hanem kávéházakban, kötetlen beszélgetések során találkozik az emberekkel. A párt elnöke, Gubík László személyesen járja a Felvidéket, hogy közvetlen párbeszédet folytasson a választókkal – és azokkal is, akik eddig távol maradtak a politikától.

A „elnöki roadshow” első állomása Galántán volt, ahol Gubík szerint „más műfaj” született:

„Nem pulpitusról beszélünk, hanem kávé vagy tea mellett. Itt valódi véleménycserére van lehetőség – kulturáltabban, mint egy kommentfolyamban.”

A Magyar Szövetség új stratégiája a közvetlenségre és a párbeszédre épül. Nincs tabutéma, a résztvevők kritikát is megfogalmazhatnak, sőt, Gubík szerint ez a cél:

„Olyan közegben szeretnénk beszélgetni, ahol mindenki őszintén elmondhatja, mit gondol. Itt nem pártgyűlés folyik, hanem valódi emberi találkozásra kerül sor.”

A galántai kávézóban nem kampányszlogenek hangzottak el, hanem valódi kérdések és gondolatok. Gubík szerint ez az új irány a jövő politikája és „az emberek értékelik, ha nem csak hallgatniuk kell” – vélekedett.

A galántai beszélgetésen a párt 13 pontja, a jövő évi önkormányzati és megyei választások, az új oktatási törvény, valamint a fiatalok és influenszerek bevonása is szóba került.

A párt országos elnöke azt is elmondta, az új formátum célja, hogy a párt „kimenjen az emberek közé”, ne csak a saját rendezvényein várja őket.

„A nagy rendezvények ideje lejárt – az emberek személyes találkozást, őszinte beszédet várnak. Nekünk kell kimenni a terekre, kávézókba, bevásárlóközpontok elé. Ott lehet elérni azokat, akik máshová nem jönnének el.”

A roadshow következő állomása Dunaszerdahely lesz, de a párt elnöke már most hosszú sorozatban gondolkodik. „Ha a formátum beválik, tavasszal még nagyobb körben folytatjuk” – mondta Gubík.

A Magyar Szövetség ezzel a kezdeményezéssel tudatosan szakít a régi, nagy színpadon zajló politikai találkozók hagyományával. A párt vezetői úgy látják: a 21. század választója közvetlenséget vár, nem szónoklatokat.

A roadshow következő állomása pénteken 18 órától a dunaszerdahelyi Bonjour kávézóban lesz, de a tervek szerint ez csak a kezdet. Ha beválik a személyes, kávéházi formátum, tavasszal újabb kör indulhat.

A Magyar Szövetség ezzel az elnöki roadshow-val nemcsak kampányt indított, hanem újfajta politikai kultúrát is: ahol a politika visszatér oda, ahová tartozik – az emberek közé.

Felvidék.ma