Közel 2700 tenyésztő a nyitrai állattenyésztési kiállításon

Közel 2700 tenyésztő mutatkozik be Nyitrán a 30. Európai Állatvásáron és az Európai Fiatal Gazdák Állatvásárán, az utóbbit 6. alkalommal tartják meg. A kiállítás pénteken kezdődött az Agrokomplex területén.

A közel 23 ezer haszonállatot 20 európai ország szakértői bírálják el, ilyen nemzetközi vásárt 2018 óta nem sikerült megszervezni – közölte Štefan Henžel, a Szlovákiai Állattenyésztők Országos Szövetségének elnöke.

A kiállítás november 7-től 9-ig zajlik mind a 11 kiállítócsarnokban, 2674 gazda érkezett, összesen 22 524 haszonállattal. Például 6244 baromfi és díszbaromfi 15 országból, továbbá 5562 galamb, 9960 nyúl, 633 egzotikus madár, valamint 125 nemesített pulyka.

A vásárt a Szlovákiai Állattenyésztők Országos Szövetsége szervezi a földművelési és vidékfejlesztési minisztérium támogatásával. „Ezt a ritka hobbit szeretnénk bemutatni a nagyközönségnek, ami hozzájárul a háztartások önellátásához” – mondta Henžel.

