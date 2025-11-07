Orbán Viktor: Európának vissza kell fordulnia Ukrajna-politikája zsákutcájából

Az európai politika következő fél évének nagy kérdése, hogyan lehet visszafordulni Brüsszel jelenlegi Ukrajna-politikájának zsákutcájából – hangsúlyozta Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában pénteken.

A Washingtonban előző este készített, pár órával a kormányfő és Donald Trump amerikai elnök tárgyalása előtt sugárzott interjúban Orbán Viktor kiemelte: az európaiak hisznek a háború harctéri megoldásában és abban, hogy egy legyőzött Oroszországot jóvátétel fizetésére lehet kötelezni, de nincs kidolgozott forgatókönyvük arra az esetre, ha ez nem így történik.

A brüsszeli elképzelés magyar fejjel mérföldekre van a realitásoktól, olyan illúzió, amibe komoly ember nem ringathatja magát.

Az a kérdés, hogy Ukrajna, ha vége a háborúnak, képes lesz-e önmagát fenntartó államként létezni – fogalmazott a miniszterelnök, megjegyezve, a válasz erre ma inkább borongós, mint biztató, és az a közmeggyőződés, hogy a szomszédos ország nem tud majd külföldi segítség nélkül talpon maradni.

Ha valaha volt aranykora a magyar–amerikai kapcsolatoknak, akkor az most van

Az interjúban Orbán Viktor azt mondta: ha valaha tudtak a magyarok üzletet csinálni Amerikában, akkor az éppen most van, és ha valaha volt kedvük amerikai cégeknek Magyarországra jönni és itt próbálkozni, hozzájárulni a magyar gazdaság működéséhez, az éppen most van.

Hangsúlyozta: a két ország közötti együttműködés kiváló, a legmagasabb szintű politikai kapcsolatokban is; a béke és a háború vagy a bevándorlás ügyében egyetértés van.

Az ukránok kormányváltást akarnak Magyarországon

Az ukránok kormányváltást akarnak Magyarországon, és a Tisza Párt applikációjából kikerült adatok is ebben az összefüggésben értelmezhetők – jelentette ki a miniszterelnök.

Orbán Viktor kifejtette, az ukránok kormányváltást akarnak, keresik azokat az embereket, ügynököket, pártokat, újságírókat, szavazópolgárokat, akik segíthetnek ebben, mert

egy ukránbarát kormánytól azt várják, hogy Magyarországot közelebb viszi, beleviszi a háborúba, nagyobb segítséget fog Ukrajnának adni, mint a mostani magyar kormány.

Az egész adatkezelési rendszer kidolgozásának és működtetésének szálai elvezetnek Ukrajnába, a rendszer fejlesztésében ukránok is részt vettek, ráadásul az ukrán kormányhoz köthető cégek, és az adatkezelők között is vannak olyanok, akik Ukrajnában vannak.

Az ukránoknak érdekük, hogy meggyőzzék a magyarokat arról, hogy adjanak katonát, fegyvert, pénzt, és engedjék be őket az EU-ba, ezért összegyűjtik azokat az adatokat, neveket, akiket később majd befolyásolni akarnak például egy választáson – mondta.

