A Világosság református egyházi műsor 2025. november 9-ei ajánlata

A Pátria rádióban vasárnap a 7.05-kor kezdődő műsor témái: Péter vallástétele, hogyan látta az eltelt öt évet a református teológia szak két végzőse, Somogyi Noszkai Ágnes és Krizsan Lívia, megkérdeztük a Református Teológiai Kar három elsőéves hallgatóját motivációjukról, megemlékezünk a 96. életévében elhunyt Nagy Béla nyugalmazott lelkipásztortól.

„Amikor Jézus Cézárea Filippi területére ért, megkérdezte tanítványait: „Kinek mondják az emberek az Emberfiát?” Ők így válaszoltak: „Némelyek Keresztelő Jánosnak, mások Illésnek, megint mások pedig Jeremiásnak vagy valamelyik prófétának.” Erre megkérdezte tőlük: „Hát ti kinek mondotok engem?” Simon Péter megszólalt, és így felelt: „Te vagy a Krisztus, az élő Isten Fia.” – Péter vallástételéről Molnár István királyhelmeci lelkipásztor szól igehirdetésében.

Szeptember végén a komáromi református templomban a Református Teológiai Kar tizenkét végzőse vette át a tanulmánya befejezését igazoló diplomáját. Közéjük tartozott a református teológiai szakon végzett Somogyi Noszkai Ágnes és Krizsan Lívia, akik az eltelt öt évről és a lelkészi pályára való elhívásukról vallanak.

A Református Teológiai Kar harmincegy hallgatóval kezdte meg a 2025/26-os akadémiai évet. Közéjük tartozik Magyar Gergő és Kovácsy Ilona Lili, akik a hároméves a missziológia, diakónia, szociális gondoskodás alapszakon, Cseh Sándor pedig az ötéves osztatlan református lelkész szakon kezdte meg tanulmányait. Velük beszélgetünk.

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház legidősebb lelkipásztora, Nagy Béla, a Bátorkeszi Református Egyházközség nyugalmazott lelkipásztora életének 96. évében, 2025. november 5-én hazatért Megváltó Urához. Egy két évvel korábban rögzített beszélgetés részletével emlékezünk rá.

Szerkesztő-műsorvezető: Iski Ibolya

A Világosság egyházi műsor másnap, 13.05 órakor ismét meghallgatható a Pátria rádióban, illetve az adás után az RTVS hangarchívumából is.

A Pátria rádió műsorai az alábbi frekvenciákon érhetőek el: 89,6 MHz Pelsőc, 91,4 MHz Somorja, 98,0 MHz Losonc, 98,3 MHz Kékkő, 98,7 MHz Érsekújvár, 98,9 MHz Pozsony, 102,4 MHz Szenc, 105,8 MHz Szepsi, 105,9 MHz Rozsnyó.

Felvidék.ma