Sorsdöntő november vár a magyar válogatottra – negyven év után újra a világbajnokság kapujában

A 2026-os labdarúgó-világbajnokság selejtezősorozata a végéhez közeledik, és a magyar válogatott novemberben jut el a sorozat legkritikusabb pontjához. Marco Rossi együttese november 13-án Jerevánban lép pályára Örményország ellen, majd három nappal később a Puskás Arénában fogadja Írország csapatát.

A tét óriási: a válogatott az F csoport második helyéről várja a hajrát, amely pótselejtezőt érő pozíciót jelent – és esélyt arra, hogy negyven év után ismét részt vegyen a sportág legrangosabb viadalán.

Vegyes szeptemberi rajt

A magyar csapat ígéretesen kezdte a selejtezők első perceit: Dublinban két gyors góllal került előnybe, Varga Barnabás és Sallai Roland találataival már a 15. percben 2–0-ra vezetett. A hajrá azonban kedvezőtlenül alakult, emberhátrányban nem sikerült megtartani a különbséget, és a hosszabbításban szerzett hazai gól miatt be kellett érni egy ponttal.

A folytatásban a Puskás Arénában Portugália ellen játszott Rossi csapata. A magyar válogatott nagyot küzdött, Varga Barnabás duplázott, ám a portugál támadósor három találattal fordítani tudott, így a mieink végül szoros mérkőzésen maradtak alul.

Októberben stabilizálódó teljesítmény

Az októberi hazai találkozón a válogatott 2–0-s győzelmet aratott Örményország ellen. Bár az első félidőben hiányzott a lendület a támadásokból, a fordulás után felpörgött a magyar csapat: Lukács Dániel első válogatott gólja törte meg az ellenállást, majd a hosszabbításban Gruber Zsombor állította be a végeredményt.

A hónap másik mérkőzésén a mieink Lisszabonban hősies döntetlent harcoltak ki. Szalai Attila korai fejesével ugyan vezettek, ám Cristiano Ronaldo duplájával fordítottak a házigazdák. A hosszabbításban Szoboszlai Dominik villant, így a válogatott 1983 után ismét ponttal távozott Portugáliából.

Frissített keret, kapuscsere a hajrá előtt

Marco Rossi a novemberi mérkőzésekre kihirdette a válogatott keretét, amelybe két újonc, Bárány Donát és a DAC játékosa, Redzic Damir is bekerült. A támadósor ezzel frissült, míg a védelem és a középpálya gerince változatlan maradt.

A névsor kihirdetése után kapusposzton történt változás: Tóth Balázs a Blackburnben elszenvedett porcsérülése miatt kiesett, helyére az MTK hálóőre, Demjén Patrik kapott meghívót. Demjén az idényben már bizonyított, és októberben is a válogatott keretének tagja volt.

Történelmi lehetőség előtt

A csoportban Portugália tíz ponttal vezet, Magyarország öt ponttal második, mögöttünk Írország négy, Örményország három egységgel áll. A kvartettből csak az első jut ki egyenes ágon a világbajnokságra, a második pótselejtezős helyet ér.

A magyar válogatott előtt most kivételes lehetőség áll: negyven évvel a legutóbbi vb-szereplés – az 1986-os mexikói torna – után ismét esély nyílhat a részvételre. Akkor Détári Lajos szerezte a válogatott utolsó világbajnoki gólját, és külön pikantéria, hogy a jelenlegi vb egyik társházigazdája, Kanada is a mieink csoportellenfele volt.

A cél egyértelmű: megőrizni a pótselejtezőt érő helyet, és életben tartani a vb-álmot.

Hátralévő mérkőzések:

5. forduló – 2025. november 13.

18.00: Örményország–Magyarország

20.45: Írország–Portugália

6. forduló – 2025. november 16.

15.00: Magyarország–Írország

15.00: Portugália–Örményország

A magyar válogatott kerete

Kapusok: Dibusz Dénes (Ferencvárosi TC), Szappanos Péter (Puskás Akadémia FC), Demjén Patrik (MTK Budapest)

Védők: Balogh Botond (Kocaelispor), Dárdai Márton (Hertha BSC), Kerkez Milos (Liverpool), Mocsi Attila (Rizespor), Nego Loic (Le Havre AC), Orbán Willi (RB Leipzig), Osváth Attila (Paksi FC), Szalai Attila (Kasimpasa)

Középpályások: Bolla Bendegúz (Rapid Wien), Csongvai Áron (AIK), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Ötvös Bence (Ferencvárosi TC), Schäfer András (Union Berlin), Styles Callum (West Bromwich Albion), Szoboszlai Dominik (Liverpool), Tóth Alex (Ferencvárosi TC), Vitális Milán (ETO FC)

Támadók: Bárány Donát (Debreceni VSC), Gruber Zsombor (Ferencvárosi TC), Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC), Sallai Roland (Galatasaray), Varga Barnabás (Ferencvárosi TC), Redzic Damir (DAC)

Bartalos Nikolas/Felvidék.ma