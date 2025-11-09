Donald Trump kormányzásának az a tétje, hogy képes-e modern keresztény kormányzást megvalósítani,

Kezet fogtam az amerikai elnökkel, hogy a Magyarországra vonatkozó szankciómentesség időhatár nélküli – szögezte le Orbán Viktor miniszterelnök szombaton, a Donald Trump amerikai elnökkel folytatott pénteki fehér házi találkozója után a Magyarország felé tartó repülőúton, a kíséretében utazó újságírók kérdéseire válaszolva.

A miniszterelnök kijelentette: én az elnökkel kötöttem megállapodást, ő azt mondta, időhatár nélkül mentesítünk benneteket az amerikai szankciók alól, amely a Török Áramlat vezetéket és a Barátság kőolajvezetéket sújtotta volna. Ez tehát nincs.

Orbán Viktor úgy fogalmazott:

óvatos becsléssel 1000 forintos benzinártól mentettük meg a magyarokat.

Továbbá amikor kezdődik a fűtési szezon, 2,5-3-szor magasabb lenne a gázszámla e nélkül a megállapodás nélkül – ekkora bajtól óvtuk meg a magyarokat.

Nem mi hoztuk a magunk fejére ezt a bajt – ezt a háború hozta. Mindig mondom, hogy a háború blokkolja az európai gazdaságot a magas energiaárakon és a szankciókon keresztül – mondta. Hozzátette: képzeljék el a magyar gazdaságot, ha ez az energiaszint lett volna, hogy lettünk volna így versenyképesek? Beláthatatlan következményei lettek volna a munkahelyek, gyárak, vállalkozások jövőjét illetően.

Nagy bajtól mentettük meg a magyarokat, de ez egy ilyen szakma, becsap a ménkű, és villámhárítót kell szerezni. Ez a villámhárító tegnap működött – mondta.

A Donald Trumppal folytatott megbeszélését értékelve a miniszterelnök elmondta: az amerikai elnökkel tárgyalva a technikai csapdákat ki kell kerülni, amit európai fejjel nem könnyű, hogy ne a részletektől közelítsen az egészhez, hanem az egésztől a részletekhez.

Az Egyesült Államok kormányzati rendszerében az elnök a nagy összefüggésekben hoz döntéseket, és a részleteket a miniszterekre bízza. Ha a vele való tárgyaláson egy fontos ügyben egy mondatban meg tudod mondani, hogy az mennyire és miért fontos, azt ő pillanatok alatt leveszi és megérti, és megmondja, milyen mértékben kíváncsi a részletekre, akar-e róla többet tudni – mondta Orbán Viktor.

Az amerikai elnökről úgy fogalmazott: aki át tud vergődni az amerikai elnökválasztási küzdelmek szögesdrótakadály-rendszerén, nem is egyszer, hanem kétszer, ez a legfőbb biztosíték az amerikai politikai rendszerben arra nézve, hogy képesség nélküli politikai vezető nem tud hivatalba kerülni. Aki ezeket – egymás után kétszer – megnyeri, arra rá lehet bízni Amerika sorsát – mondta. Hozzáfűzte: az, hogy Donald Trump jó elnök lesz, az első alkalommal sem volt kérdéses, most pedig végképp nem.

Nagy sansza van Amerikának, hogy minden idők legjobb elnökségét adja Donald Trump

– tette hozzá. Emlékeztetett arra, hogy Trump kormányzása alatt számos akadályon volt képes túljutni, példaként említve, hogy négy évig „mélyállami szervezet” akadályozta minden radikális változtatásban, az életére, törtek, állam elleni összeesküvéssel vádolták, el akarták venni a vagyonát.

Orbán Viktor ennek tulajdonította, hogy most tornádószerűen haladnak a dolgok, civilizációs léptékű változás zajlik Amerikában. Egy progresszív, liberális, globalista, internacionalista irányba elmozdult világot fordítanak vissza patrióta, konzervatív, keresztény, tradicionális értékeket működtetni akaró társadalommá. Ez ebben a mértékben példátlan, és eldönti a Nyugat jövőjét is jó néhány évtizedre – mutatott rá. Mert túl azon, hogy most magyar-amerikai ügyben tárgyaltunk, tudjuk, hogy a mi szintünk felett is folyik egy magasabb rendű küzdelem, ez a Nyugat lelkéért zajlik – fűzte hozzá.

A magyar miniszterelnök szerint

Donald Trump kormányzásának az a tétje, hogy képes-e modern keresztény kormányzást megvalósítani,

átmentve a múltból mindent, ami jó, szemben azzal, ami szerinte rossz, példaként említve az LMBTQ ideológiát vagy a migrációt.

És ha ezt ő meg tudja csinálni Amerikában, akkor mi is meg tudjuk csinálni Európában – hangoztatta Orbán Viktor, hozzátéve: ez egy másik dimenziója volt a tárgyalásoknak, ez ölelte körbe a kontextusát a konkrét kérdéseknek.

Kérdésre válaszolva Orbán Viktor kifejtette: a mai nyugati világban civilizációs küzdelem zajlik, hogy milyen legyen maga a Nyugat. Emlékeztetett arra, hogy

már 150 éve zajlik a csata a keresztény nemzeti-nyugati alapokon programot építő jobboldal és azok között, akik kiléptek ebből a hagyománykörből, és a baloldalon, a progresszív elgondolások alapján építik a maguk rendszerét.

A liberális globalista oldal azonban olyan mértékben elmozdult a szélsőségek felé, hogy abszurd társadalomépítési terveket fogalmazott meg – LMBTQ, migráció, nyitott határok koncepció -, amely végveszélybe sodorta a nyugati civilizációt. Ezt most nekünk ki kell javítani – mondta.

Nekem most az a tervem – mondta -, hogy Magyarország értse meg, hogy ez a küzdelem zajlik, és az ő bőrére megy. Ha egy kis ország későn kapcsol, akkor „kampó van” – fogalmazott. Ahhoz, hogy alkalmazkodni tudjon egy ilyen változáshoz, időben meg kell értenie a legmélyebb összefüggéseit a civilizációs küzdelemnek. Ezen dolgozom, hogy ezt minden magyar értse – hangoztatta.

Kifejtette: válaszokat kell találni a kihívásokra: migráció, biztonság család, oktatás – hogy mire oktatjuk a gyerekeinket -, modern technológiákhoz való alkalmazkodás, patriotizmus, szuverenitás kérdése.

Nekem van egy tervem, hogy Magyarország úgy vegyen részt ebben a nagy kavalkádban, hogy pontosan ismerjük az érdekeinket, a helyzetet, és mindenki mást megelőzően hozzuk meg a megfelelő lépéseket.

Én 2010 óta ezt csinálom. Ez nem intellektuális szórakozás, hanem létkérdés a magyarok számára. Beszámolt arról is, hogy tárgyalásai során kötött az amerikai elnökkel egy pénzügyi védőpajzsról szóló megállapodást, hogy ha bármilyen külső támadás – például spekulációs vagy politkai támadás – érné Magyarország pénzügyi rendszerét, akkor a szavukat adták, hogy ebben az esetben Magyarország pénzügyi stabilitását meg fogják védeni.

A miniszterelnök kérdésre válaszolva beszélt arról is, hogy

Donald Trumppal való kapcsolatának előzményei alapján a magyar delegáció biztosan számíthatott arra, hogy barátságos közeg fogadja majd őket.

Voltak a múltban balesetek – utalt a Biden-adminisztrációra -, de megfogalmazása szerint ezt nem vették mellre, bíztak benne, hogy visszatér Donald Trump. Hangoztatta, hogy a magyar-amerikai kapcsolatokat történelmi léptékű bűn vagy hiba nem terheli, még akkor sem, ha a történelem során akadtak keserű helyzetek, ideértette Budapest angolszász bombázását a második világháború alatt, illetve azt, hogy 1956-ban Amerika magunkra hagyott bennünket. De ez sem okozott olyan mély sebeket, hogy ellenségként tekintsünk egymásra – mondta.

Megjegyezte, hogy a nemzetközi kapcsolatokat tekintve ugyanakkor

kevés olyan miniszterelnök van Európában, aki ne sértette volna már meg Trump elnököt,

ne mondott volna bántó dolgokat, akár rosszindulatból. De a politikát is emberek csinálják – tette hozzá. Donald Trumppal való viszonyának jellemzésére elmondta, hogy a nehezebb pillanatokban mindig azt üzenték egymásnak, hogy számíthatnak egymásra, a barátság fönnáll.

A tárgyalásokról elmondta: biztos volt abban, hogy ha fel tudja vetni a konfliktusok megoldását, hogy az jó a magyaroknak, de nem rossz az amerikaiaknak, akkor arra az elnök igent fog mondani.

Mindenre igent mondott, ami nem rossz Amerikának, de jó nekünk

– fogalmazott Orbán Viktor.

Orbán Viktor elmondta, hogy több embert is meghívott, és a budapesti békecsúcs is az ilyen látogatások közé tartozik, amely szerinte meg fog történni.

Arra kérdésre, hogy a Magyarország békepárti álláspontját hitelesíti-e az amerikai elnökkel közös platform, elmondta: nem tudja, szükség van-e arra, hogy bárki hitelesítse a magyar álláspontot. Annak mélyebb megerősítésből kell jönnie, részben morális, részben magyar nemzeti érdekből. „Ezért talán nem ezt a szót használnám. Az biztos, hogy nagyon sokat segít” – tette hozzá.

Orbán Viktor hangsúlyozta,

„nagyon nehéz egy ekkora országnak, mint mi vagyunk azt mondani, hogy vagyunk itt 27-en, nekünk van igazunk, szerintünk ti tévedtek.

A stratégiátok nem jó. Ami mi mondunk, az lenne a jó. Ez nem olyan egyszerű. Ami valamelyest segíti az én dolgomat, hogy ez egyszer már volt. A migráció ügyében. És most már mindenki tudja, hogy a magyaroknak volt igazuk. Tehát egynek lehet igaza huszonhat ellenében. Erre van egy példa. De azért ez vékony jég.”

„Nem csak egy migrációs példa mutatja, hogy igazunk lehet békeügyben is stratégiailag. Talán nem olyan badarság, amit mi mondunk, egy akkora világhatalom, amely a Nyugat vezető ereje, az Egyesült Államok is ugyanezt mondja. Akkor lehet, hogy ebben a magyar álláspontban mégis van valami igazság. Így sokkal könnyebb Európában ezt képviselnem. Nem mondom, hogy hitelesíti, de súlyt ad neki, könnyíti a dolgomat és komolyabban vehetővé teszi, talán ez a jó kifejezés” – tette hozzá.

A kormányfő felvetette, hogy ha Bidenék nyertek volna, akkor vajon Magyarország kitarthatott volna-e a békepárti álláspontja mellett anélkül, hogy nevetségessé, súlytalanná válna agy akár bele is bukott volna a magányosságba.”Nem tudjuk a választ száz százalékos biztonsággal megadni, de könnyen lehet, hogy nem bírtuk volna ki. Tehát Trump elnök visszatérése a békepárti sarkába a ringnek, az fölért egy újraélesztéssel Magyarország számára” – mondta.

MTI/Felvidék.ma