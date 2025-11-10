Home Itt és Most Eltorlaszolta a Greenpeace a környezetvédelmi minisztérium bejáratát
Itt és Most

Eltorlaszolta a Greenpeace a környezetvédelmi minisztérium bejáratát

Felvidék.ma
Felvidék.ma
(Fotó: Facebook/Greenpeace Slovensko)

A Greenpeace aktivistái hétfőn eltorlaszolták a környezetvédelmi minisztérium bejáratát, „hogy legalább egy napra szimbolikusan megpihenhessen a természet” – közölte a szervezet. Tomáš Taraba (SNS-jelölt) környezetvédelmi miniszter feljelentést tesz, és kihívatta a rendőrséget.

„Legalább egy nap nyugalomra van szüksége a természetnek. Minden képzeletet felülmúl az, amit Tomáš Taraba környezetvédelmi miniszter és a ‚csapata‘ művel. Mindenütt pusztítást hagy maga után, például a nemzeti parkokban, a káros törvények elfogadtatásával, a megújuló energiaforrások fejlesztésének akadályozásával, a medvék és farkasok pusztításával. A nulla szakmai hozzáértés lett az elfogadott norma” – tette közzé a Greenpeace a közösségi médiában.

Szerintük Taraba egyenesen gúnyt űz a környezetvédelmi szervezetekből és mindenkiből, akinek fontos a természet. Úgy viselkedik, mintha nem is környezetvédelmi, hanem gazdasági miniszter lenne, és Szlovákia már külföldön is egy olyan ország szimbóluma lett, amely teljes mértékben csődöt mondott a környezetvédelem terén.

Taraba szerint a Greenpeace törvényt sért. Mint mondta, körülbelül egytucatnyi aktivista megakadályozta, hogy a minisztériumi alkalmazottak bejussanak az épületbe vagy kijussanak onnan, akadályozták a mozgásukat és ezzel megsértették a szabadságjogaikat.

„Ezek a fanatikusok azt hiszik, hogy rájuk nem vonatkoznak a törvények (…) Nem engedték be például a vízügyi osztály vezérigazgatóját. A minisztérium és az alkalmazottak is feljelentést tesznek, és kihívtuk a rendőrséget” – tette hozzá Taraba.

TASR/Felvidék.ma

