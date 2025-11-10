Fico felszólította Rážt, hogy váltsa le a Szlovák Vasúttársaság vezetését

Robert Fico kormányfő felszólította Jozef Ráž közlekedési minisztert, hogy azonnal váltsa le a Szlovák Vasúttársaság (ZSSK) vezetését, és tegyen javaslatot a posztok betöltésére.

Azt is elmondta, hogy Ráž felajánlotta a lemondását, de ő ezt nem fogadta el. A kormányfő ezt a hétfői rendkívüli kormányülés után jelentette be.

„Attól függetlenül, hogy ezek a vezetők felelősek-e közvetlenül a balesetért vagy nem, rövid időn belül ez a második vasúti szerencsétlenség. Most a legmodernebb vasúti szakaszról van szó, Pozsony és Zsolna között, ez a legbiztonságosabb szakasz, ezért ebben a pillanatban nincs szükség más intézkedésre”

– mondta Fico.

Hozzátette, hogy Ráž külföldön van. „Néhány órán belül hazaérkezik Szlovákiába, és elvárom, hogy leváltsa a ZSSK teljes vezetését” – tette hozzá a kormányfő.

Azt is elmondta, hogy a tárca és a vasút november 12-én, szerdán jelenti be, hogyan kárpótolja a bazini, valamint a Rozsnyó közelében október közepén történt vasúti baleset sérültjeit.

Emellett utasította a minisztériumot, hogy ismertesse javaslatait a további balesetek megelőzésére.

Vasárnap este a REX 1814-es és az Ex 620-as számú vonat ütközött össze Bazin közelében. Ivan Bednárik, a Szlovák Vasutak (ŽSR) vezérigazgatója megerősítette, hogy

a regionális expressz mozdonyvezetője nem vette figyelembe a tilos jelzést, a mögötte érkező gyorsvonat mozdonyvezetője pedig nem tudta megakadályozni az ütközést.

79 embert kellett kórházba szállítani, halálos áldozat nincs. Három utas állapota súlyos, ők mellkasi és hasi sérüléseket szenvedtek. 60 utas szenvedett könnyű sérüléseket.

TASR/Felvidék.ma