Új pályázatot írt ki a BGA

Már elérhető a külhoni szervezetek működésének, fejlesztéseinek, eszközbeszerzéseinek, valamint programjainak és rendezvényeinek támogatása című pályázati kiírása.

Nacsa Lőrinc, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára 2025. november 11-én, kedden 10.00 órakor sajtótájékoztató keretében szólt a Nemzetpolitikai Államtitkárság új pályázati kiírásáról, az Erősödő Kárpát-medence Program – Külhoni szervezetek működésének, fejlesztéseinek, eszközbeszerzéseinek, valamint programjainak és rendezvényeinek támogatása című pályázati kiírásról.

Ezzel megegyező időben meg is jelent a 2026. évi Erősödő Kárpát-medence Program pályázati kiírás, melynek célja a Magyarország határain kívül élő magyarság szülőföldjén való boldogulásának, Magyarországgal való sokoldalú kapcsolatai ápolásának és fejlesztésének előmozdítása, magyar nemzeti azonosságtudatának megerősítése.

Jelen pályázati kiírás a magyarság összetartozása és szülőföldön való boldogulása szempontjából meghatározó tevékenységet folytató szervezetek működésének, fejlesztéseinek, eszközbeszerzéseinek, valamint programjainak és rendezvényeinek megvalósítását szolgálja.

A pályázatra vonatkozó határidők

Megvalósítási időszak: 2026. január 1. és 2026. december 31. között
A pályázat benyújtásának kezdőnapja: 2025. november 13.
A pályázat benyújtásának határideje:

2025. december 4. 14:00 óra (közép-európai idő szerint).

A pályázat benyújtása elektronikus formában történik a NIR online felületén.

LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK:

https://bgazrt.hu/Felvidék.ma

