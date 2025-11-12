Kizárják végre a férfiakat a női sportokból az olimpián?

Ezt is megértük (de azért ne kiabáljuk el, még nem száradt meg a papíron az aláírás): a női versenyszámokban ezentúl csak nők versenyezhetnek az olimpián.

Az ilyen hírek hallatán tudok igazán hálát adni a Teremtőnek, hogy még engedi létezni ezt a világot és nem küldött belé egy mindent megoldó üstököst. Alig 130 évvel a modern kori olimpiai mozgalom indulása után ugyanis

ott tart a nemzetközi sport csúcseseménye, hogy elnöki szinten kell dönteni abban a kérdésben: mennyi tesztoszteron engedhető meg a női számokban…

És ez nem vicc. A jelenleg még hatályos szabályok szerint minden olimpiai sportágnak joga van engedélyezni az átoperált sportolók indulását női számokban, amennyiben a tesztoszteronszintjük egy meghatározott érték alatt van.

Tehát ha egy férfi úgy gondolja, hogy neki kell az az érem, de ezen a vágyon kívül más semmi nincs meg benne ahhoz, hogy becsületesen megszerezze, átalakíttathatja magát nővé és versenyezhet bizonyos sportágakban.

Márpedig aki valaha is ellátogatott néhány általános iskolás biológiaórára, az tudja, hogy mivel jár a pubertás, milyen fizikai változásokat hoz a férfi és női szervezetben és miért magától értetődő, hogy vannak férfi és női versenyek, mégpedig átjárás nélkül.

A nőkkel szembeni durva megalázásnak és igazságtalanságnak most vége szakadhat, amennyiben a NOB új elnökének, Kirsty Coventrynek sikerül lenyomnia a deviánslobbit:

átfogó tilalmat készül bevezetni minden transznemű sportolóval szemben a női versenyszámokban, már a legközelebbi, 2028-as Los Angeles-i olimpián is.

Hogy ne történhessen meg az, ami tavaly Párizsban megtörtént. Emlékezetes: az olasz bokszoló, Angela Carini mindössze 46 másodpercig bírta a ringben az algériai Imane Kheliffel, mielőtt az eltörte az orrát. Később kiderült, hogy Khelif korábban megbukott a genetikai tesztelésen, és 2023-ban a Nemzetközi Bokszszövetség (IBA) alkalmatlannak minősítette a versenyzésre egy korábbi versenyen. Idén nyáron kiszivárgott orvosi jelentések megerősítették, amit sok megfigyelő akkoriban sejtett – hogy Khelif biológiai neme férfi. Nem volt transznemű, de „XY kariotípussal” rendelkezett – más szóval férfi kromoszómákkal.

Hogy a nők biztonsága, vagy bizonyos „férfiak” érzékenysége, az ideológia vagy a normalitás a fontosabb, az hamarosan kiderül.

