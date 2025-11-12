Komárom 600 ezer eurós forrásból folytatja a zárt hulladékgyűjtő szigetek kiépítését

Komárom városa az elmúlt években következetesen fejleszti a hulladékgazdálkodási infrastruktúrát. Egy sikeres pályázatnak köszönhetően folytatódnak a fejlesztések – tájékoztatott a Komáromi Városi Hivatal.

Mint írják, a Konténeres hulladéktárolók kiépítése Komárom város területén elnevezésű projekt a Program Slovensko 2021–2027 keretében valósul meg. A beruházás teljes költségvetése több mint 665 ezer euró, amelyből 612 ezer euró uniós támogatás.

A projekt célja a város hulladékgazdálkodási feltételeinek javítása és a keletkező háztartási hulladék mennyiségének csökkentése legalább 10 százalékkal. Ennek érdekében a város további új konténertárolókat épít ki, ahol a szelektív hulladékgyűjtés lehetőségei is bővülnek. Minden új tárolóban külön konténerek lesznek papír (kék), műanyag és fém (sárga), valamint üveg (zöld) gyűjtésére.

Komáromban jelenleg 179 hulladékgyűjtő sziget található, amelyek közül 89 már fedett és zárható. A város több mint 1 millió eurót fordított eddig ezek kialakítására. Idén még további 3 új tároló készül el, és a munka 2026-ban is folytatódik.

A tárolók kiépítése nemcsak a tisztaságot és rendezettséget javítja, hanem hozzájárul a környezettudatos szemlélet erősítéséhez is.

A projekt célja, hogy Komárom tisztább, rendezettebb és zöldebb város legyen – ami közös erővel, a lakosság együttműködésével érhető el.

Sajtóközlemény/Felvidék.ma