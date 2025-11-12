Német nyelvi vetélkedő középiskolások részére

November 11-én a Selye János Gimnázium csapata is részt vett a komáromi Selye János Egyetem Tanárképző Kara által szervezett, immár hagyománnyá vált Komorner Germanistentag rendkívül inspiráló rendezvényén, amely a német nyelvterületek gasztronómiájának világába kalauzolta a résztvevőket.

A rendezvény célja, hogy a fiatalok játékos formában bővítsék kulturális ismereteiket, elmélyítsék nyelvtudásukat, és megtapasztalják, miként fonódik össze a nyelv, a kultúra és a mindennapi élet. A Selye Gimnázium (SJG) csapatát

Klenkó Éva Borbála a III. A, Magyarics Amina Emma a VII. N, Molnár Dániel a VII. N és Simonics Mátyás a VIII. N osztályokból képviselte.

A délelőtti program egyik központi eleme egy izgalmas vetélkedő volt, ahol a tanulók további három iskola négy csapatával mérhették össze tudásukat. A verseny során kvízkérdésekre válaszoltak, majd prezentációval is bizonyíthatták tudásukat. „Csapatunk előadását igényes nyelvi megformálás és felkészültség jellemezte. Büszkék vagyunk, mert a befektetett munka ez alkalommal is meghozta gyümölcsét, kis csapatunk első helyen végzett“ – számolt be Cibulka Csilla, a gimnázium némettanára, a csapat felkészítője.

A vetélkedőt követően a résztvevők a délutáni órákban előadásokat hallgathattak meg a mesterséges intelligencia világáról.

Az előadók rávilágítottak arra, hogy az MI miként formálja át tanulásunkat, munkánkat, életünket, új távlatokat nyitva az oktatás és a tudásmegosztás terén is.

„Ezúton is szeretnénk őszinte köszönetünket kifejezni a Selye János Egyetem Tanárképző Karának, az oktatóknak, akik odaadó munkájukkal, elkötelezettségükkel lehetővé tették, hogy diákjaink részt vehessenek ezen a tartalmas rendezvényen. Az ilyen jellegű együttműködések nemcsak a tanulóink fejlődését szolgálják, hanem azt a meggyőződést is, hogy az oktatás és a kultúra közös erővel képes formálni a jövőt“ – fogalmazott Cibulka Csilla.

Mint mondta, iskolájuk nagy büszkeséggel tekint tanulói teljesítményére. „Mindig öröm számunkra látni, amikor a diákok nemcsak nyelvi tudásukat, hanem kreativitásukat is megmutatják. Hiszünk abban, hogy a német nyelv tanulása nem csupán tantárgyi követelmény, hanem kulcs egy gazdagabb világ megismeréséhez“ – összegezte. Véleménye szerint a német nyelv ismerete megnyitja az utat a nemzetközi továbbtanulás, az ösztöndíjprogramok és a jövőbeli karrierlehetőségek, gazdasági együttműködések felé.

Elmondta, e szellemiség jegyében készülnek a következő programra is decemberben: a bécsi tanulmányi útra, amely már az adventi időszakban valósul meg. „Diákjaink ezúttal is megtapasztalhatják Bécs egyedülálló ünnepi hangulatát, megismerhetik a város történelmi nevezetességeit, és megkóstolhatják az osztrák konyha híres gasztronómiai különlegességeit, igazi bécsi kuriózumokat“ – mutatott rá a nyelvtanár, hozzátéve, hogy tanulóik sikere számunkra is inspiráció. „Célunk, hogy a jövőben is sok lehetőséget teremtsünk számukra, ahol megszerethetik a német nyelvet, kultúrát és gondolkodásmódot.“

Sajtóközlemény/Felvidék.ma