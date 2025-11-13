Alkotóműhely Benko Pál vezetésével Rimaszombatban képeken

A Gömör-Kishonti Múzeumban november 12-én valósult meg a Mestermotívumok – workshop Benko Pál vezetésével című foglalkozás.

Egy különleges délutánt tölthettek el az érdeklődők Benko Pál füleki népi kézműves mesterrel. A vezetésével festett falitáblát készítettek, melyekhez a Gömör-Kishonti régióban található középkori templomok berendezéseinek díszítéseiből merítettek ihletet az éppen aktuális kiállítás segítségével. Így felfedezték a hagyományos motívumok szépségét, és egyedi alkotással tértek haza.

Gecse Attila felvételei

HE/Felvidék.ma