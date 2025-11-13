Home Képriport Alkotóműhely Benko Pál vezetésével Rimaszombatban képeken
Képriport

Alkotóműhely Benko Pál vezetésével Rimaszombatban képeken

HE
HE

A Gömör-Kishonti Múzeumban november 12-én valósult meg a Mestermotívumok – workshop Benko Pál vezetésével című foglalkozás.

Egy különleges délutánt tölthettek el az érdeklődők Benko Pál füleki népi kézműves mesterrel. A vezetésével festett falitáblát készítettek, melyekhez a Gömör-Kishonti régióban található középkori templomok berendezéseinek díszítéseiből merítettek ihletet az éppen aktuális kiállítás segítségével. Így felfedezték a hagyományos motívumok szépségét, és egyedi alkotással tértek haza.

Gecse Attila felvételei

HE/Felvidék.ma

Print Friendly, PDF & Email

Ezek is érdekelhetik

Bányászat a képzőművészetben – új kiállítás Rozsnyón

11-11-11-11: Gyertyagyújtás Rimaszombatban képeken

Halzl József Emlékkonferencia és Díjátadó 2025-ben képeken

Novemberi barangolás a Csorba-tónál

Déryné Határtalan Program Gömörben képeken

Kegyeleti séta a rimaszombati temetőkben – képeken

A besztercebányai Quo vadis tárlat képeken

Szentévi zarándoklat Olaszországba – Képes beszámoló

Végső búcsút vettek Dráfi Mátyás színművésztől – képriport

Az ősz színei az egykori lévai Schoeller parkban

Az első szlovákiai magyar hírportál
Copyright © 2025 FELVIDÉK.ma. Minden jog fenntartva. - A hírportál működtetője: Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele, Május 1. tér 10-12, 815 57 Bratislava - Pozsony.

Kapcsolat: info@felvidek.ma