Győzelem Jerevánban – a magyar válogatott jelentős lépést tett a világbajnoki kvalifikációért

A magyar labdarúgó-válogatott – Varga Barnabás találatával – 1–0 arányú győzelmet aratott Örményország vendégeként Jerevánban a világbajnoki selejtezők utolsó előtti fordulójában. Marco Rossi együttese ezzel – jelenlegi állás szerint – megerősítette második helyét a csoportban, így reális esélye maradt a jövő évi világbajnokságra való kijutásra.

Szoboszlai Dominik és Marco Rossi rekordja

A magyar válogatott csapatkapitánya, Szoboszlai Dominik 60. alkalommal lépett pályára a nemzeti csapatban, kevesebb mint egy hónappal 25. születésnapja után. Ezzel rekordot állított fel: korábban senki sem érte el ilyen fiatalon a 60 válogatottságot.

Szoboszlai egy évvel ezelőtt, 24 évesen és 22 naposan lett a válogatott történetének legfiatalabb, ötvenszeres játékosa, megelőzve az aranylabdás Albert Flóriánt. Mostani mérföldkövével az Aranycsapat és az FC Barcelona legendáját, Kocsis Sándort is maga mögé utasította a legfiatalabban 60-szor pályára lépő magyar futballisták rangsorában.

Marco Rossi magyar szövetségi kapitány is rekordot döntött, ugyanis 81. alkalommal ült a magyar válogatott kispadján, ezzel megszakítás nélkül új rekordot állított fel a szövetségi kapitányok között. A korábbi csúcsot Baróti Lajos tartotta, aki két időszakban összesen 117 mérkőzésen irányította a nemzeti csapatot.

Szívélyes fogadtatás és sportszerű hangulat

A magyar válogatott ezúttal tiszta fehér szerelésben lépett pályára a 14 403 néző befogadására alkalmas Vazgen Szargszjan Stadionban. Örményország és Magyarország eddig mindössze kétszer találkozott egymással: mindkét alkalommal, a 2004-es ciprusi felkészülési mérkőzésen és az idei budapesti selejtezőn is magyar győzelem született.

A mérkőzés napján Jereván utcáin békésen megfértek egymás mellett az örmény és a magyar drukkerek. A házigazdák barátságosan fogadták a mintegy ezer magyar szurkolót, akik közül sokan virágot helyeztek el az Örmény Népirtás Emlékhelyén, mielőtt közösen vonultak a stadionhoz.

Rossi együttese ismét stabil alapokra épített

Marco Rossi szövetségi kapitány ezúttal is Dibusz Dénesnek szavazott bizalmat a kapuban. A védelemben sorozatban ötödik alkalommal Loic Nego Szalai Attila, Willi Orbán és Kerkez Milos kapott szerepet. A középpályán Schäfer András és Callum Styles igyekezett megszűrni az örmény támadásokat, míg elöl Varga Barnabás kiszolgálása Bolla Bendegúzra, Sallai Rolandra és Szoboszlai Dominikra hárult.

Feszültséggel teli győzelem Jerevánban

A magyar válogatott a várakozásoknak megfelelően aktívan kezdett Jerevánban, már a harmadik percben helyzetig jutott, majd a mezőnyfölényt a 33. percben Varga Barnabás fejesgólja váltotta vezetésre.

A jubileumi, 60. válogatottságát ünneplő Szoboszlai Dominik beadását értékesítette a csatár, aki az idényben már tizenharmadik alkalommal talált be fejjel. A szünetig Sallai és Schäfer is növelhette volna az előnyt, de kimaradtak a lehetőségek.

A második félidőre az örmények felbátorodtak, a magyar csapat védekezésbe szorult, és több labdavesztés is nehezítette a játékot. A hajrában Tóth Alex és Vitális Milán érkezett frissítésként, de az eredmény már nem változott.

Bár az utolsó percekben az örmények előtt is adódott helyzet, Arajik Elojan nagy lehetőséget hibázott, így Marco Rossi együttese 1–0-s győzelemmel, rendkívül fontos három ponttal távozott Jerevánból.

Hamarosan minden eldől

A mieink három nap múlva az íreket fogadják a Puskás Arénában, ám az utolsó forduló akár formalitássá is válhat. Amennyiben az írek ma este vereséget szenvednek Portugáliától, a portugál válogatott csoportgyőztesként kijut a 2026-os világbajnokságra, míg Magyarország a márciusi pótselejtezőn harcolhatja ki a részvételt.

A magyar válogatott számára egyértelmű a cél: megőrizni a pótselejtezőt érő helyet, és életben tartani a világbajnoki álmot. A kvartettből csak az első helyezett jut ki egyenes ágon a világbajnokságra, a második pedig pótselejtezőt vívhat.

6. forduló – 2025. november 16.

15.00: Magyarország–Írország

15.00: Portugália–Örményország

A magyar válogatott kerete

Kapusok: Dibusz Dénes (Ferencvárosi TC), Szappanos Péter (Puskás Akadémia FC), Demjén Patrik (MTK Budapest)

Védők: Balogh Botond (Kocaelispor), Dárdai Márton (Hertha BSC), Kerkez Milos (Liverpool), Mocsi Attila (Rizespor), Nego Loic (Le Havre AC), Orbán Willi (RB Leipzig), Osváth Attila (Paksi FC), Szalai Attila (Kasimpasa)

Középpályások: Bolla Bendegúz (Rapid Wien), Csongvai Áron (AIK), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Ötvös Bence (Ferencvárosi TC), Schäfer András (Union Berlin), Styles Callum (West Bromwich Albion), Szoboszlai Dominik (Liverpool), Tóth Alex (Ferencvárosi TC), Vitális Milán (ETO FC)

Támadók: Bárány Donát (Debreceni VSC), Gruber Zsombor (Ferencvárosi TC), Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC), Sallai Roland (Galatasaray), Varga Barnabás (Ferencvárosi TC), Redzic Damir (DAC)

Bartalos Nikolas/Felvidék.ma