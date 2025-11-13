Húsz éve úton a kincskeresők – Galántán ünnepelte jubileumát a felvidéki értékek ifjú kutatótábora

Galántán diákok, pedagógusok és közösségi vezetők gyűltek össze a felvidéki magyar értékeket kutató diákok országos találkozóján, a „Kincskeresők” konferencia jubileumi, huszadik évfordulóján. A rangos eseményt a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége (SZMPSZ) és a Mentor TT szervezte, a felvidéki magyarság hagyományai és öröksége előtt tisztelegve.

A Magyar Örökség díjas és Örökség-serleggel elismert rendezvényt Fekete Irén, az SZMPSZ országos elnöke nyitotta meg, aki beszédében az elmúlt két évtizedet a keresés, a felfedezés és az értékőrzés közös útjaként jellemezte.

„Húsz évvel ezelőtt megszületett egy gondolat, amely újra felébresztette bennünk a keresés vágyát. Az igazi kincsek nem messzi földrészeken rejtőznek, hanem itt vannak körülöttünk – a szülőföldünk történeteiben, hagyományainkban, az emberek szívében.”

Az ünnepi pillanatok sorát gazdagította, hogy az ünneplés egybeesett a Kincskeresők megálmodója, Szanyi Mária életjubileumával is. Fekete Irén külön köszöntötte a rendezvény „anyját”, akinek munkássága nélkül a program nem válhatott volna a felvidéki magyar ifjúság egyik legszebb hagyományává.

„Nélküled szegényebb lenne a felvidéki magyarság” – fogalmazott az elnök, hozzátéve: a legnagyobb elismerés mégis az, hogy Szanyi Mária munkája ma is él a diákokban és a közösségekben.

A jubileumon Gubík László, a Magyar Szövetség elnöke is részt vett, aki méltatta Szanyi Mária áldozatos munkáját és a Felvidéki Értéktár Bizottság tevékenységét, amely tíz éve gyűjti tudományos alapossággal a térség természeti és kulturális kincseit.

A konferencia emelkedett hangulatát tovább fokozta, hogy itt írták alá a Felvidéki Magyar Értéktár tizedik évfordulójára készült ünnepi nyilatkozatot. Az aláírók – Fekete Irén (SZMPSZ), Kiss Beáta (Csemadok), Varga Péter (Gazda Polgári Társulás), Gubík László (Magyar Szövetség) és Takács Ottó (Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet) – ünnepélyesen megerősítették: a jövőben is elkötelezetten dolgoznak a felvidéki magyar értékek feltárásán és megőrzésén.

Az idei Kincskeresők különleges ajándékkal is kedveskedett a résztvevőknek. Gyurán Ágnes, az SZMPSZ Rimaszombati Területi Választmányának elnöke, aki az Értékek Napján Felvidéket képviselte Budapesten, magával hozta a 6426 kilométer hosszú nemzeti trikolór egy-egy darabját – piros–fehér–zöld szalagokat, amelyet 15 millió darabra vágtak, hogy a világszerte élő 15 millió magyarnak jusson.

„Ezeket a karkötőket, szalagokat idén minden Kincskeresőnek és minden magyar lelkületű embernek ajándékozzuk” – mondta, miközben az ifjú előadók kezére fűzte a nemzeti színű szalagot.

A jubileumi találkozóra 58 csapat nevezett, amelyek a felvidéki magyar tájak, települések, közösségek, hagyományok és jeles személyiségek témáit dolgozták fel – a néprajztól a helytörténeten át az irodalomig és a természeti értékekig. Az előadások és kutatások legjobbjait a mai napon hirdetik ki.

Húsz év elteltével kijelenthető: a Kincskeresők nem csupán egy verseny, hanem közösség, amely hidat épít múlt és jövő, iskola és szülőföld között. A fiatal kutatók minden évben újra bizonyítják, hogy a legnagyobb kincs nem a díjakban vagy a címekben rejlik, hanem abban a szeretetben és kíváncsiságban, amellyel a felvidéki magyarság értékeit kutatják és éltetik tovább a diákok.

