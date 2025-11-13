Home Hitélet Magyar nyelvű szentmisére várják a híveket a nagyszombati Szent Miklós-katedrálisba
Magyar nyelvű szentmisére várják a híveket a nagyszombati Szent Miklós-katedrálisba

A nagyszombati Könnyező Szűzanya kegyképe (Fotó: bucsujaras.hu)

A 42. Nagyszombati Könnyező Szűzanya Novénára 2025. november 15-én kerül sor. Ebből az alkalomból évről évre évre ünnepel Nagyszombat és környéke, emlékezve Égi Édesanyánk csodás közbenjárására.

A novéna egy kilenc napig tartó, intenzív imádságos időszak a katolikusok hite szerint, amelynek célja valamilyen szándék elérése vagy egy jelentős vallási ünnep várása.

A Via Mariae Polgári Társulás vonatos zarándoklatot szervez erre az eseményre, a Könnyező Szűzanya búcsújába. A magyar szentmisére a Szent Miklós-bazilikában kerül sor 11:30 órai kezdettel.  A Remény évében a magyar nyelvű főpapi szentmisét Kiss András Endre OPraem jászóvári apát celebrálja.

A nagyszombati Szent Miklós-bazilika (Fotó: Wikipédia)

A nagyszombati Szent Miklós-bazilikában nagy tiszteletnek örvendő Szűz Mária-kép egy Rómában ismert kegykép alapján készült. A festmény, amelynek szerzője ismeretlen, egy ott tanuló teológus – valószínűleg Forgách Ferenc későbbi bíboros, esztergomi érsek – felkérésére készült, aki 1585-ben tért haza Nagyszombatba. A képet a plébániatemplom bal oldalhajójának falán helyezték el. Az oldalkápolnák építésének befejezésekor, a 17. század első felében az akkori Szent Kereszt-kápolnába került. Ez a templom egyébként 1534 és 1820 között az esztergomi érsek és káptalanja átmeneti székesegyházaként működött. (Forrás: pozsonyikatolikusok.sk)

Fotó forrása: Patay Péter

Az érsekújvári vonalon a zarándokok vonathoz való csatlakozási lehetősége így alakul:

Érsekújvár 7:06, Nagykér 7:31, Berencs 7:35, Nyitra 7:50, Nagyszombat 8:55.  A hazafelé utazás ugyancsak vonattal történik.

Információ: Patay Péter SMS 0908 132 086

A Komárom környéki zarándokok érdeklődhetnek Mons. Kiss Róbert általános helynök atyánál a +421 908 760 007-es telefonszámon.

BK/Felvidék.ma

