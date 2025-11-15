A Pátria Rádió katolikus vallási műsorának előzetese

A Pátria Rádió katolikus vallási műsora november 16-án, vasárnap 7.05 órai kezdettel jelentkezik új műsorával. A tartalomból:

„Jönnek majd napok, amikor abból, amit most itt láttok, kő kövön nem marad, mindent lerombolnak” – mondja Jézus az evangéliumban. A földiek mulandóságáról és a maradandó értékekről beszél prédikációjában Nagy Tibor atya, a Galántai járásban fekvő Jóka plébánosa.

Isten adta édesanyánk és anyanyelvünk: Tóth László írónak a magyar nyelv hete alkalmából megfogalmazott gondolatait olvassuk fel.

Dr. Tomka Ferenc Találkozás a kereszténységgel. A könyv rádiós feldolgozása ismétlésének témája: A kereszt misztériuma

A műsor szerkesztője Ürge Tamás.

Adásidő : 2025. 11. 16. vasárnap 7 óra 5 perckor

Ismétlés : 2025. 11. 17. hétfőn 13 óra 5 perckor