A Pátria Rádió katolikus vallási műsorának előzetese

Felvidék.ma
Felvidék.ma
A Pátria Rádió katolikus vallási műsora november 16-án, vasárnap 7.05 órai kezdettel jelentkezik új műsorával. A tartalomból:

„Jönnek majd napok, amikor abból, amit most itt láttok, kő kövön nem marad, mindent lerombolnak” – mondja Jézus az evangéliumban. A földiek mulandóságáról és a maradandó értékekről  beszél prédikációjában Nagy Tibor atya, a Galántai járásban  fekvő Jóka plébánosa.

Isten adta édesanyánk és anyanyelvünk: Tóth László írónak a magyar nyelv hete alkalmából megfogalmazott gondolatait olvassuk fel.

Dr. Tomka Ferenc Találkozás a kereszténységgel. A könyv rádiós feldolgozása  ismétlésének témája: A kereszt misztériuma

A műsor szerkesztője Ürge Tamás.

Adásidő  :  2025. 11. 16.           vasárnap 7 óra 5 perckor

Ismétlés  :  2025. 11. 17.          hétfőn  13 óra 5 perckor

