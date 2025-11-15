Azért kell védőpajzs, mert Trianonban életképtelen Magyarországot hoztak létre

Azért van szükség pénzügyi védőpajzsra, mert Trianonban életképtelen Magyarországot hoztak létre – mondta Orbán Viktor miniszterelnök a digitális polgári körök által szervezett első háborúellenes gyűlésen szombaton, Győrben.
A kormányfő hozzátette: a trianoni békeszerződéssel „mindent elvettek tőlünk, ami egy nemzet létezéséhez szükséges. Elvették az olajmezőinket, a bányáinkat, az erdeinket”.
Ha nincs reáliád, mert elvették, akkor neked csak a Nemzeti Bank-számlád van, és pénzügyi sérülékenységben találod magad. Ezért Magyarországnak folyamatosan pénzügyi védőpajzsra volt, van és lesz szüksége – jelentette ki.
Az Amerikától kapott pénzügyi védőpajzs nem most kell, hanem majd kellhet – mondta a miniszterelnök, aki közölte azt is, más kisebb védőpajzsokat is kiépített már Magyarország számára.
„Ki van tárgyalva” a nemzetközi világban ismert 4-5 olyan pénzügyi eszköz, amit ilyenkor lehet használni. „Most nem fáj semmibe” Magyarországnak, amikor szükség lesz rá, akkor majd attól függően, melyik eszközt választjuk, lesz valamilyen ára, de az majd akkor lesz – szögezte le a miniszterelnök.
Orbán Viktor az energiaszankció alóli mentességről szólva megismételte: az amerikai egy elnöki rendszer, a kapott mentesség addig lesz érvényes, amíg az amerikai elnök így akarja, a megállapodás „időlimit nélküli”.
Orbán Viktor szerint Magyarország hozzájárulhat a béketeremtéshez, jó eszköz lehet a békét akaró, nálunk nagyobb országok politikájában, de nem felel meg a realitásoknak azt gondolni, hogy mi békét tudunk teremteni.
A miniszterelnök felidézte, hogy a magyarok kétszer is ki akartak maradni a nagy európai háborúkból – az első világháborúból Tisza István miniszterelnöksége és a másodikból Horthy Miklós kormányzósága idején -, de ez nem sikerült.
„A kérdés az, hogy ha arra fordulnak a dolgok, hogy Európa háborúba megy, ki tudunk-e maradni. Elég erősek vagyunk-e ehhez, elég okosak, elég jó vezetőink vannak-e ehhez, akik időben látják az összefüggéseket és ki akarnak maradni. Elég függetlenek vagyunk-e Brüsszeltől, ami be akar nyomni minket a háborúba, van-e elég tartásunk a németekkel szemben, ha ne adj’ Isten megint ők akarnak háborúba menni, hogy mi ne menjünk – sorolta. Össze tudom rendezni az eseményeket és a döntéseinket 2010 óta, hogy abból kiderül: azok azt a célt is szolgálták, hogy ha előáll egy ilyen válsághelyzet, akkor mi ki tudjunk maradni a háborúból” – jelentette ki Orbán Viktor.
Biztosan tudom mondani, hogy különböző okokból az orosz-ukrán háborúban egymással szemben álló felek most nem akarnak békét kötni, ezért meg kell próbálni a világ békében érdekelt nagyhatalmait megmozdítani, hogy külső befolyással rávegyék őket a békére – mondta a miniszterelnök.
Ha tudunk ajánlatot tenni az oroszoknak arra, hogy egy európai biztonsági rendszert, hogy tudunk felépíteni úgy, hogy az nekünk is biztonságot jelentsen és nekik is, akkor meg tudunk velük állapodni az ukrajnai háború lezárásáról – mondta Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke szombaton Győrben, a digitális polgári körök által szervezett első háborúellenes gyűlésen.
Szijjártó Péter: csak a nemzeti kormány védheti meg hazánkat a háborútól, a migrációtól és a genderideológiától
Egyedül a nemzeti kormány védheti meg Magyarországot az ukrajnai háborútól, az illegális migrációtól és a genderideológiától, az ellenzék beállna a sorba és kiszolgáltatná hazánkat Brüsszelnek – jelentette ki a tárca közlése szerint Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szombaton Győrben.
A tárcavezető a Digitális Polgári Körök háborúellenes gyűlésén felszólalva kiemelte, hogy az emberiség napjainkban a válságok korában él, hazánk szomszédságában is lassan négy éve háború dúl, a déli határ pedig tíz éve az illegális bevándorlók ostroma alatt áll.
„Mindemellett őrült ideológiák nyomása alatt is állunk, olyan igazságokat akarnak megkérdőjelezni, amelyek szinte az emberiséggel egyidősek, például, hogy az anya nő, az apa férfi” – fogalmazott.
„Brüsszel azt akarja, hogy ez még rosszabb legyen, s hogy ez a lassan négy éve tartó háború még tovább tartson és még tovább eszkalálódjon. És nem érdekli őket, hogy emberek ezrei, tízezrei halnak meg a frontvonalon, hogy emberek millióinak kell menekülni. Nem érdekli őket, hogy lassan egy egész ország dől romba. És nem érdekli őket az sem, hogy minden egyes nap, ami eltelik ezzel a háborúval, óriási kockázatot jelent mindannyiunk számára, a harmadik világháború kitörésének kockázatát” – sorolta.
„Szégyentelenül öntik a pénzt és küldik a fegyvereket Ukrajnába, és mivel a fegyverraktárak kiürültek Európában,
ezért ezeket a fegyvereket is meg kell venni, és ezeket a fegyvereket is az európai emberek pénzéből veszik meg, hogy aztán elküldjék őket az aranybudis háborús maffiának, amelynek a részéről a mai napig nem láttunk egyetlen elszámolást sem arról, hogy az európai emberek eurómilliárdjait mire költötték el” – folytatta.
Majd azt is sérelmezte, hogy Ukrajnát minél előbb be akarják nyomni az Európai Unióba, amivel pedig a háborút, az ukrán maffiát és a silány minőségű gabonát is importálnák.
Szijjártó Péter figyelmeztetett, hogy Brüsszel emellett migránsokkal akarja elárasztani egész Európát, miközben a kontinens nyugati felén jól láthatóan párhuzamos társadalmak épültek ki.
„Szégyentelenül zajlik a népességcsere. (…) És eközben a keresztény identitást leépítik, a tanárokat arra kényszerítik, hogy vegyék le a keresztet a nyakukból, és Brüsszelben papundekli dobozokból építenek gúlát a karácsonyfa helyett” – fogalmazott.
Valamint a család fogalmának relativizálását is problémának nevezte. „Már az óvodában megpróbálják elmagyarázni a gyerekeknek, hogy kislány, te ugyan Tamara vagy, de majd ha felnőtt leszel, eldöntöd, hogy nem leszel-e Tamás” – mondta.
„Brüsszel természetesen azt akarja, hogy mindenki álljon be ebbe a sorba, mindenki vonuljon hadba, mindenki engedje be a migránsokat, az LMBT-aktivisták számára pedig adjanak zöld utat az óvodákban és az iskolákban” – vélekedett.
„De amíg minket látnak, amíg ennek az országnak nemzeti kormánya van, amíg Orbán Viktornak hívják a miniszterelnököt, addig Magyarország nem áll be ebbe a brüsszeli sorba” – szögezte le.
A miniszter arra is kitért, hogy Győrben eközben a „brüsszelita” Tisza Párt is gyűlést tart. „Ők azok, akik ki akarják szolgáltatni Magyarországot Brüsszelnek. Azok, akik nyíltan beszélnek a sorkatonaság bevezetéséről, hogy háborúba vihessék az országot, azok, akik nyíltan beszélnek a migránsok befogadásáról és azok, akik ott menetelnek büszkén a Pride-on” – hangsúlyozta.
„Nem véletlen, hogy Brüsszel és Kijev őket akarja látni a kormányrúd mögött. Az ukránok nagykövete tegnap világosan elmondta, hogy kormányváltást akarnak. Bele akarják nyomni Magyarországot a háborúba, be akarják hozni a migránsokat Magyarországra és el akarják terjeszteni a genderideológiát” – folytatta.
„Miért lehetünk ebben ennyire biztosak? Azért, mert a vezetőjük fogva van. A vezetőjüket Brüsszelből zsarolják” – emelte ki.
„De kedves barátaim, mi nem engedhetjük, hogy Magyarországot beletolják a háborúba, nem engedhetjük, hogy a migránsokat ide behozzák és nem engedhetjük, hogy a gyerekek fejét mindenfajta őrült ideológiával töltsék meg. Csak mi, csak a nemzeti kormány és csak Orbán Viktor képes mindezektől megvédeni Magyarországot és a magyarokat”- összegzett.
