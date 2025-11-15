Azért kell védőpajzs, mert Trianonban életképtelen Magyarországot hoztak létre

Azért van szükség pénzügyi védőpajzsra, mert Trianonban életképtelen Magyarországot hoztak létre – mondta Orbán Viktor miniszterelnök a digitális polgári körök által szervezett első háborúellenes gyűlésen szombaton, Győrben.

A kormányfő hozzátette: a trianoni békeszerződéssel „mindent elvettek tőlünk, ami egy nemzet létezéséhez szükséges. Elvették az olajmezőinket, a bányáinkat, az erdeinket”.

Ha nincs reáliád, mert elvették, akkor neked csak a Nemzeti Bank-számlád van, és pénzügyi sérülékenységben találod magad. Ezért Magyarországnak folyamatosan pénzügyi védőpajzsra volt, van és lesz szüksége – jelentette ki.

Az Amerikától kapott pénzügyi védőpajzs nem most kell, hanem majd kellhet – mondta a miniszterelnök, aki közölte azt is, más kisebb védőpajzsokat is kiépített már Magyarország számára.

„Ki van tárgyalva” a nemzetközi világban ismert 4-5 olyan pénzügyi eszköz, amit ilyenkor lehet használni. „Most nem fáj semmibe” Magyarországnak, amikor szükség lesz rá, akkor majd attól függően, melyik eszközt választjuk, lesz valamilyen ára, de az majd akkor lesz – szögezte le a miniszterelnök.

Orbán Viktor az energiaszankció alóli mentességről szólva megismételte: az amerikai egy elnöki rendszer, a kapott mentesség addig lesz érvényes, amíg az amerikai elnök így akarja, a megállapodás „időlimit nélküli”.

Orbán Viktor szerint Magyarország hozzájárulhat a béketeremtéshez, jó eszköz lehet a békét akaró, nálunk nagyobb országok politikájában, de nem felel meg a realitásoknak azt gondolni, hogy mi békét tudunk teremteni.

A miniszterelnök felidézte, hogy a magyarok kétszer is ki akartak maradni a nagy európai háborúkból – az első világháborúból Tisza István miniszterelnöksége és a másodikból Horthy Miklós kormányzósága idején -, de ez nem sikerült.

„A kérdés az, hogy ha arra fordulnak a dolgok, hogy Európa háborúba megy, ki tudunk-e maradni. Elég erősek vagyunk-e ehhez, elég okosak, elég jó vezetőink vannak-e ehhez, akik időben látják az összefüggéseket és ki akarnak maradni. Elég függetlenek vagyunk-e Brüsszeltől, ami be akar nyomni minket a háborúba, van-e elég tartásunk a németekkel szemben, ha ne adj’ Isten megint ők akarnak háborúba menni, hogy mi ne menjünk – sorolta. Össze tudom rendezni az eseményeket és a döntéseinket 2010 óta, hogy abból kiderül: azok azt a célt is szolgálták, hogy ha előáll egy ilyen válsághelyzet, akkor mi ki tudjunk maradni a háborúból” – jelentette ki Orbán Viktor.

Biztosan tudom mondani, hogy különböző okokból az orosz-ukrán háborúban egymással szemben álló felek most nem akarnak békét kötni, ezért meg kell próbálni a világ békében érdekelt nagyhatalmait megmozdítani, hogy külső befolyással rávegyék őket a békére – mondta a miniszterelnök.

Ha tudunk ajánlatot tenni az oroszoknak arra, hogy egy európai biztonsági rendszert, hogy tudunk felépíteni úgy, hogy az nekünk is biztonságot jelentsen és nekik is, akkor meg tudunk velük állapodni az ukrajnai háború lezárásáról – mondta Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke szombaton Győrben, a digitális polgári körök által szervezett első háborúellenes gyűlésen.

