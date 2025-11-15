Szlovákiában kilenc új politikai pártot szeretnének megalakítani

Belügyminisztériumi közlés szerint a pártalapítóknak legalább 10 000 aláírást kell összegyűjteniük, átadniuk a minisztériumnak, majd kérelmezniük a bejegyzést. Ha minden törvényi feltételt teljesítenek, a belügyminisztérium bejegyzi a pártot.

Jelenleg kilenc új politikai párt szeretne megalakulni Szlovákiában. A szükséges aláírások gyűjtéséről szóló bejelentések a Szlovák Köztársaság Belügyminisztériumának honlapján vannak közzétéve.

Az alakuló pártok és mozgalmak között található a Košické hnutie 2030 (Kassa Mozgalom 2030), a Spoločnosť Slovensko (Szlovákia Társaság), a Roma Východ (Keleti Romák), a Spoločný Cieľ (Közös Cél), a Východné pobrežie (Keleti Part), a Farmárske hnutie (Farmermozgalom), a Slovenskí vlci (Szlovák Farkasok), a Nová vlna (Új Hullám) és a Reštart Regiónov (Régiók Újraindítása).

Amennyiben minden törvényi feltételt teljesítenek, a belügyminisztérium bejegyzi a pártot. A pártregiszter szerint jelenleg 55 aktív politikai párt és mozgalom működik Szlovákiában, további 111 pedig felszámolás alatt áll.

tasr/Felvidék.ma