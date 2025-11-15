Home Itt és Most Szlovákiában kilenc új politikai pártot szeretnének megalakítani
Itt és Most

Szlovákiában kilenc új politikai pártot szeretnének megalakítani

Jelenleg 55 aktív politikai párt és mozgalom működik Szlovákiában

Felvidék.ma
Felvidék.ma
Fotó: tasr

Belügyminisztériumi közlés szerint a pártalapítóknak legalább 10 000 aláírást kell összegyűjteniük, átadniuk a minisztériumnak, majd kérelmezniük a bejegyzést. Ha minden törvényi feltételt teljesítenek, a belügyminisztérium bejegyzi a pártot.

Jelenleg kilenc új politikai párt szeretne megalakulni Szlovákiában. A szükséges aláírások gyűjtéséről szóló bejelentések a Szlovák Köztársaság Belügyminisztériumának honlapján vannak közzétéve.

Az alakuló pártok és mozgalmak között található a Košické hnutie 2030 (Kassa Mozgalom 2030), a Spoločnosť Slovensko (Szlovákia Társaság), a Roma Východ (Keleti Romák), a Spoločný Cieľ (Közös Cél), a Východné pobrežie (Keleti Part), a Farmárske hnutie (Farmermozgalom), a Slovenskí vlci (Szlovák Farkasok), a Nová vlna (Új Hullám) és a Reštart Regiónov (Régiók Újraindítása).

A pártalapítóknak legalább 10 000 aláírást kell összegyűjteniük, átadniuk a minisztériumnak és kérniük a bejegyzést.

Amennyiben minden törvényi feltételt teljesítenek, a belügyminisztérium bejegyzi a pártot. A pártregiszter szerint jelenleg 55 aktív politikai párt és mozgalom működik Szlovákiában, további 111 pedig felszámolás alatt áll.

tasr/Felvidék.ma

