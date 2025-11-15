VIII. Gömör-Nógrádi Összetartozás napja Füleken képeken

Immár nyolcadik alkalommal rendezték meg 2025. november 14-én a Gömör-Nógrádi Összetartozás Napját, ezúttal Füleken, a Városi Művelődési Központban.

Beszédet mondott Agócs Attila, Fülek polgármestere, Tóth László, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága felvidéki főosztályának vezetője; a Magyar Szövetség párt képviseletében: Marcinkó Zoltán, Losonci járás elnöke, Régi Anikó, Nagykürtösi járás elnöke, Halász Attila, Rimaszombati járás elnöke, Deák János, Nagyrőcei járás elnöke, Nagy György, Rozsnyói járás elnöke; Váradi Zsolt, a Femaro elnöke, Cziprusz Zoltán Besztercebányai megyei képviselő, Gubík László, a Magyar Szövetség Országos elnöke, Agócs Ildikó, a Csemadok Rimaszombati Területi Választmányának elnöke, OE tag.

Szvorák Dávid, a Magyar Szövetség regionális pártmenedzsere örömmel nyugtázta, hogy megtelt a Füleki Városi Művelődési Központ színházterme. „Fantasztikus érzés együtt ünnepelni ennyi emberrel – és be kell vallani, igazán jól nézünk ki együtt! Köszönjük mindenkinek, aki eljött, támogatta a rendezvényt, és hozzájárult ehhez a felejthetetlen hangulathoz. Ez a közösség ereje – egymásért, együtt, büszkén” – írta.

A műsor háziasszonya Kovács Magdaléna volt, fellépett: Máté Adrienna Pelsőcről, Sebők Ádám Gömörfalváról, Lőrincz Sarolta Aranka Ipolybalogról, az Intró Énekegyüttes Ajnácskőről, a Heuréka Magán Művészeti Alapiskola tagjai.

Máté Gyöngyike felvételei

HE/Felvidék.ma