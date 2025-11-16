Hagyományos sütés irodalommal is fűszerezve a szőgyéni Tájház Pajtájában

Hét év óta, évente két alkalommal – tavasszal és ősszel – kerül sor a Thain János Múzeum mellett működő szőgyéni Tájház és Múzeum épületegyüttesében a hagyományőrző „Süssünk, süssünk valamit” címen közismert rendezvényre, amikor nagyanyáink receptes könyve és az őszi dekorációk készítése kerül a fókuszba.

Az intézmény vezetői november idusán várták a családokat, a sütni – és alkotni vágyókat, valamint az irodalom kedvelőket az újonnan épült Pajtában.

Svajcer Edina a Tájház háziasszonya köszöntötte vendégeit, Mazán Diana helyi sütőasszonyt, aki elhozta nagyanyáink régi hagyományos diós kifli receptjét, melynek sütési titkaiba avatta be az ügyeskedőket, kicsiket és nagyokat egyaránt.

A családi délutánra érkezett még Smidt Veronika községi könyvtáros, aki ugyancsak vendéget hozott a rendezvényre, még pedig a párkányi Forgács Péter írót, tanárt, novellistát, aki bemutatta legújabb novelláskötetét.

A közelmúltban napvilágot látott kötet címe Veled marad, elkísér. Az író elhozta még a Fadrusz – pozsonyi mesék és a Szuperhold című köteteit is.

Míg a Pajta melegét betöltötte a sült diós kifli illata és a gyerekek kipróbáltáka sütemény készítésének fortélyait, addig a tájház munkatársa, a Baracska Árpád vezette alkotóműhely foglalkoztatói is eligazították az ügyeskedő kezeket.

Mindeközben az irodalom kedvelői élvezték Smidt Veronika beszélgetését az íróval, aki beavatta hallgatóságát írói munkásságába, majd egy novellát olvasott fel legújabb kötetéből.

Mire a koraest beköszöntött és az édes illat kikúszott a tájház udvarára is, elkészültek a kézműves dekorációk és kisült az utolsó tepsi diós sütemény.

Forgács Péter is megalkotta a frissen „sült” novellá(cská)t, mely a hallgatósága kérésére és az általuk mondott szavak alapján készült el, majd dedikálta könyveit.

Így állt össze a novemberi szombatdélután az ízek, az illatok és az irodalmi élmények együttesévé, összekapcsolva a múltat a jelennel. Emléke „velünk marad, elkísér”….

A rendezvényt megtisztelte a Magyar Televízió M1-es csatornájának stábja, aki Svajcer Edinával és Méri Szabolcs polgármesterrel készített interjút. A rendezvény támogatói: Szőgyén Község Önkormányzata, Szőgyén Öröksége Társulás, Szőgyén Jövője Közalapítvány, Bethlen Gábor Alap, Nyitra Megye.

Berényi Kornélia/Felvidék.ma