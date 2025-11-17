A nemzetközi diáknap alkalmából elismerésben részesültek az ipolysági diákok

A nemzetközi diáknap alkalmából idén is díjazták az ipolysági intézmények legsikeresebb, példamutató diákjait. A város iskolaközpontjában az egyes iskolák egy-egy diákja részesült a mai napon elismerésben.

A díj kiosztásának nagy hagyománya van az Ipoly menti kisvárosban. A kilencvenes évek elején az állami gimnázium hívta életre. Idővel a város többi középiskolájában is díjazták a legjobb diákokat, pár éve már az alapiskolák is csatlakoztak.

A díjra az adott tanintézmény vezetősége a tanári karral együttműködve terjeszti fel a tanulmányi vagy sportversenyeken sikeresen szereplő, valamint a közösségi téren tevékenykedő diákokat. A díjazottak példaként szolgálnak társaik számára.

Az ipolysági magyar iskolaközpont, a Pongrácz Lajos Alapiskola és Szondy György Gimnázium két diákot javasolt a díjra. Csákvári Bence, az alapiskola 8. osztályának tanulója a laudációban elhangzottak szerint példát mutat kitartásával és sokoldalúságával. Tanulmányi eredményei kiválóak. Aktívan részt vesz az iskola életében, legyen szó versenyekről, rendezvényekről vagy közösségi programokról.

„Bence a színpadon is otthonosan mozog. Kivételes furulyajátékával mindig elbűvöli a közönséget. A Virtuózok tehetségkutatón egészen a nemzetközi elődöntőig menetelt. Neves művészekkel zenél együtt, sikereivel öregbíti iskolánk és Ipolyság város hírnevét” – fogalmaznak a méltatásban.

Marczal Viktória az iskolaközpont gimnáziumi részlegét látogatja. A 4.G osztály diákja, gimnáziumi évei alatt kivételes tehetségről és szorgalomról tett tanúbizonyságot.

Két alkalommal is 2. helyezést ért el az angol olimpia járási fordulóján, és sikeres megoldóként szerepelt a Kenguru matematikaversenyen. Lenyűgözőek az országos szintű Legere Irodalmi Versenyen csapatban elért eredményei is: egy 1. és egy 2. helyezés, valamint egy különdíj. Emellett aktívan részt vett a Poznaj slovenskú reč szlovák nyelvi versenyen, valamint számos egyéb angol nyelvi megmérettetésen. Kitartása és sokoldalúsága példaértékű – hangsúlyozta az iskola vezetősége.

A Fegyverneki Ferenc Közös Igazgatású Katolikus Iskolában szintúgy két diákot tüntettek ki. Tencer János a Fegyverneki Ferenc Katolikus Iskola idén érettségiző diákja, aki kimagasló teljesítményével érdemelte ki a díjat – írja az iskola vezetősége.

Tehetségét főként az egyéni sportágakban aratott sikerei bizonyítják. A Nemzetközi Sporttalálkozón az asztalitenisz egyéni kategóriájában kétszer is aranyérmet szerzett. A kispályás labdarúgás területén is szép sikereket ért el csapatával. A szellemi sport világában, a sakkban elért járási 1. és 2. helyezése, a kerületi fordulón mutatott stratégiai gondolkodása is bizonyítja, hogy díjazottunk sokoldalú tehetség.

Csáki Anna, a Fegyverneki Ferenc Közös Igazgatású Katolikus Iskola 9. osztályos tanulója kedves, segítőkész és megbízható, kitűnő tanulmányi eredményekkel rendelkező diák. Felső tagozatos évei alatt számos versenybe kapcsolódott be. Sokoldalúságát bizonyítják a sport- és rajzversenyeken, a bibliaversenyen és a Katedra történelemversenyen elért kiváló helyezései – sorolják a laudációban. A Magnificat gyermekkarban fuvolajátékával is teljesít szolgálatot. Évek óta a Búzácska színjátszó csoport lelkes tagja.

A szlovák Janko Kráľ Alapiskola tanulói közül ezúttal a kilencedikes Mária Budáčová érdemelte ki a díjat. Számos szavalóversenyen ért el sikereket. Ugyanakkor az ének és a zene is közel áll hozzá. A város másik szlovák alapiskolája, a Ladislav Ballek Alapiskola Zuzana Mrázovát jutalmazta. A versmondás mellett földrajzversenyeken ért el jelentős sikereket, valamint a közösségi élet kiemelkedő szervezője az iskola területén.

A szeptember elsejétől egyesült szlovák Gimnázium és Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola két diákot nevezett a díjra. Bianka Hüvösová a szlovák–angol kétnyelvű gimnázium végzős diákja. Több tanulmányi versenybe kapcsolódott be, ugyanakkor a hagyományápolás sem áll messze tőle.

A másik díjazott Kelli Gócsová, aki Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola felépítményi szakának másodikos tanulója.

A díjakat a város vezetése adta át az egyes tanintézményekben.

Pásztor Péter/Felvidék.ma