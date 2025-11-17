Idén is nagy sikerrel zajlott a Szombathy Viktor-vetélkedő Feleden

A Szombathy Viktor Hét méltó zárásaként idén is megrendezte a feledi Szombathy Viktor Alapiskola a Száll a rege várról várra című irodalmi–honismereti vetélkedőt.

A barátságos, mégis izgalmas megmérettetésre hét iskola összesen nyolc csapata érkezett a régió több településéről – Várgedéről, Almágyból, a füleki Mocsáry Lajos Alapiskolából, a Tompa Mihály Református Gimnáziumból, a Tompa Mihály Alapiskolából, valamint a rimaszombati Református Alapiskolából. A házigazda intézményt két felkészült, lelkes csapat képviselte.

A diákok Szombathy Viktor kiválasztott vármondáiból készültek, és a játékos délelőtt során nemcsak a tudásukat, hanem a memóriájukat, gyorsaságukat és kreativitásukat is próbára tehették.

A változatos feladatok és a jó hangulat garantálták, hogy mindenki élménnyel gazdagodjon – a verseny pedig végig szoros és rendkívül szórakoztató maradt.

A dobogósok végül a következők lettek:

1. hely: Tompa Mihály Alapiskola, Rimaszombat

2. hely: Tompa Mihály Református Gimnázium, Rimaszombat

3. hely: Református Alapiskola, Rimaszombat

A szervezők hálásan köszönik minden résztvevőnek az igényes felkészülést és a lelkes részvételt. Reményeik szerint jövőre ismét találkoznak a várak és mondák varázslatos világában – hiszen a rege tovább száll, várról várra.

Szombathy Viktor 1902. április 8-án született Rimaszombaton, és 1987. augusztus 12-én hunyt el Budapesten. Író, újságíró, műfordító, könyvtáros és muzeológus volt, aki különösen a Felvidék világát, történeteit és szájhagyományait örökítette meg műveiben.

Szombathy Viktor Alapiskola/ HE/Felvidék.ma