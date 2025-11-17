Zoboralji és somorjai gyermekek bulija a Gyermeklánc Fesztiválon

A Gyermeklánc Gyermek és Ifjúsági Fesztivált a Csemadok Nyitrai Területi Választmánya szervezésében vasárnap, november 16-án, délután négy órától tartották meg Kolonban. A zoboralji gyermekek táncünnepélyének is nevezhető eseményt a hagyományosan Kolonban megtartott, immáron III. Zoboralji Gyermektáncház követte, amelyben a rendezvényre kilátogató gyermekek a fellépő csoportok gyermekeivel bulizhattak önfeledten.

A kultúrprogram megnyitójában a fesztivál szervezője, Csekei Tamás, a Csemadok Nyitrai Területi Választmányának elnöke üdvözölte a jelenlévőket, elsősorban a gyerekeket, szülőket, fellépő csoportokat. Az esemény műsorvezetőjeként Dóczé Mónika, a Csali Néptáncegyüttes Nagy Csali Csoportjának vezetője kísérte végig a rendezvényen a jelenlévőket.

Elsőként a Koloni Papatyka Hagyományőrző Gyermekcsoport lépett színpadra. A Papatyka szólóénekese, Haládik Ábel határozott és jó hangú énekelőadása a műsor első perceiben azonnal magával ragadta a nézőközönséget.

A következő szólóénekes, Maga Miriam koloni népdalok előadásával bizonyította, hogy a Papatykában a hagyományőrzés nem csupán színpadi jelenség, de népünk természetes énekbéli önkifejeződésének továbbélése. Az énekesek előadását a gyermekcsoport táncos produkciója követte, melyben a legkisebbek is örömmel kiteljesedhettek. A Papatyka Gyermekcsoport felkészítő tanára és csoportvezetője Vrábel Anna, a Koloni Alapiskola igazgatója.

Az Alsóbodoki Alapiskola diákjai zoboralji gyermekjátékok előadásával újra az autentikus hagyományok mezejére kísérték a nézőközönséget.

Természetes, tájszólással áthatott énekükben eredetien csendültek fel a gyermekdalok. Gálik Marietta, az Alsóbodoki Alapiskola igazgatója és a diákcsapat vezetője, felkészítője a gyermekek játék iránti kedvét és természetes előadásmódját érvényesülni engedve elevenítette meg a zoboralji gyermekhagyományok világát a színpadon.

A kultúrprogram csúcsát a somorjai Csali Néptáncsegyüttes Nagy Csali Csoportja biztosította egy mozgalmas zoboralji és csallóközi táncelőadás bemutatásával. A színpadot megtöltő gyerekcsapat életerős éneke, energikus tánca az első pillanattól egy kiválóan komponált és bravúrosan előadott táncélményben részesítette a jelenlévőket. Az előadásukat a Pósfa zenekar muzsikája kísérte. A Csali Néptáncegyüttes Nagy Csali Csoportjának és vezetőiknek – Dóczé Mónikának és Madocsai Imrének – is szólt a szűnni nem akaró elismerő taps a minden ízében színvonalas előadás végén.

A kultúrműsor után a Pósfa zenekar hívta táncba a nézőtéren jelenlévő gyermekeket, szüleiket, és a fellépőket a III. Zoboralji Gyermektáncházba, mely táncházsorozatot hagyományosan a Csemadok Nyitrai Területi Választmánya Kolonban a Pósfa zenekar vezetésével tartja meg.

A népünnepéllyé váló táncházban Dóczé Mónika vezette a táncmeneteket. A gyermekeket az első táncmenet utáni laktató frissítő sem tántorította el a további mulatástól, percekbe sem telt és szűnni nem akaró jókedvvel ropták újra a táncot.

A somorjai csalisok és a zoboralji gyerekek közös tánca és bulija minden eddig elhangzott szónál hitelesebben mondta – összetartozunk!

Brath Mária felvételei

Jancsó Badacs Károly/Felvidék.ma