2024-ben Pellegrini keresett a legtöbbet a közjogi méltóságok közül

2024-ben Peter Pellegrini keresett a legtöbbet a közjogi méltóságok közül, államfőként 140 165 eurót. Zuzana Čaputová tavaly június 15-ig töltötte be ezt a posztot, ő 117 344 eurót keresett államfőként. Robert Fico (Smer-SD) 66 673 euró éves kormányfői fizetést kapott, Peter Žiga (Hlas-SD) akkori megbízott házelnök pedig 53 446 eurót keresett – derül ki a közjogi méltóságok 2024-es vagyonnyilatkozatából, melyet a parlament honlapján tettek közzé.

Pellegrini 2024 első felében még házelnök volt, majd áprilisban megnyerte az államfőválasztást, június 15-én iktatták be. Vagyonbevallásában szerepel egy hétvégi ház Králiky településen, két lakás és parkolóhely Besztercebányán, egy pozsonyi lakás és két parkolóhely, egy füves terület Lukavica településen, és egy telek Radvaňban. Vagyonbevallásából az is kiderül, hogy ingyen használ egy családi házat Pozsony Vereknye városrészében.

Emellett van két jelzáloghitele, egy banki kölcsöne, megtakarításai, és részesedése egy kft.-ben. Čaputová vagyonbevallásában két beépített terület szerepel, udvarral, valamint egy lakás Bazinban, közös tulajdonrészben egy bazini telek, továbbá hétvégi ház és szántóföld, egy személyautó, megtakarítások, jelzálogkölcsön a lakásra és a hétvégi házra.

Robert Fico kormányfő vagyonbevallásában egy lakás és egy garázs szerepel Pozsony-Óvárosban, és közös tulajdonban egy récsei szőlős. Emellett szántóföldet örökölt Hrušovany községben.

Žiga Pellegrini beiktatása után lett megbízott házelnök. Egy lakása van Pozsonyban, és társtulajdonosa egy lakóház alatti teleknek. Házastársi osztatlan tulajdonban vannak anyagi megtakarításai, ékszerei, elektronikai berendezései, lekötött betétei, és részesedése több kft.-ben.

TASR/Felvidék.ma