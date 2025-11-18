A Legfőbb Ügyészség (GP) nem nyilatkozik politikusok lezáratlan, bírósági szakaszban levő ügyhöz kapcsolódó kijelentéseiről – jelentette ki Zuzana Drobová, az ügyészség szóvivője.

Ezzel Robert Fico (Smer-SD) kormányfő felhívására reagált, hogy indítsanak új nyomozást Ján Kuciak újságíró és menyasszonya, Martina Kušnírová megölése ügyében. A kormányfő hétfőn (november 17.), a Smer-SD November 17. – az eltérő vélemény tiszteletben tartásának napja elnevezésű pártrendezvényén intézett felhívást Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) belügyminiszterhez és Maroš Žilinka legfőbb ügyészhez, hogy „az új körülmények súlya alatt”, melyek külföldön bukkantak fel, ismét nézzék meg, „mi történt 2018-ban”.

A Kuciak-gyilkosság újratárgyalása 2026. január 26-án kezdődik a bazini (Pezinok) Speciális Büntetőbíróságon (ŠTS) – ezt a Kuciak család jogi képviselője, Peter Kubina erősítette meg a TASR-nek.

Előzetesen 43 tárgyalási napot tűzött ki a bíróság.

2023 májusában a Speciális Büntetőbíróság felmentette Marian K.-t a Kuciak-gyilkosság megrendelésének vádja alól. A Legfelsőbb Bíróság később eljárási hibák miatt semmissé nyilvánította az ítéletet, és visszautalta a Speciális Büntetőbírósághoz. Azt is elrendelte, hogy új összetételű bírói szenátus tárgyalja az ügyet.

Az ügyben eddig három jogerős ítélet született, Miroslav Marčeket és Szabó Tamást a gyilkosság elkövetéséért 25 év szabadságvesztésre ítélte a bíróság, Andruskó Zoltánt pedig 15 év szabadságvesztésre.

tasr/Felvidék.ma