Home Hitélet Főpapi szentmise a bényi kegytemplomban és ünnepélyes köszönetnyilvánítás a kultúrházban
Hitélet

Főpapi szentmise a bényi kegytemplomban és ünnepélyes köszönetnyilvánítás a kultúrházban

Berényi Kornélia
Berényi Kornélia
Püspöki szentmise a bényi kegytemplomban (Fotó: Berényi Kornélia)

A Nyitrai egyházmegyében, a 2025-ös jubileumi szentév alkalmából Viliam Judák megyéspüspök, a Garam alsó folyásánál fekvő Bény község Magyarok Nagyasszonya-templomát is jubileumi rangra emelte.

A szentév alkalmából a bényi templomban és a hozzá tartozó Kutacska néven ismert ősi Mária-kegyhelyen folyamatosan történtek egyházi szertartások, találkozók, zarándoklatok, kezdetben Farkas Zsolt esperesplébános szervezésében, majd szeptembertől új lelkiatya került a bényi egyházközség élére, Maga Péter plébános személyében.

November derekán a lelkiatyák közös szervezésében került sor a szentévi program szerint tervezett egyházi találkozóra, amikor hálaadó szentmisére hívták az esperesi körzet hívő közösségét. A templomi szertartás szentségimádással kezdődött és a lelkiatyák kiszolgáltatták a szentgyónás szentségét, így alkalom adódott a teljes búcsú elnyerésére.

A jubileumi rangra emelt bényi templom (Fotó: Berényi Kornélia)

Az eseményre érkező Viliam Judák megyéspüspököt Fóthy Zoltán, a párkányi körzet esperese köszöntötte. A szentmisét, melyet Judák püspök atya celerált, Árpád-házi Szent Erzsébet liturgikus ünnepe alkalmából mutatták be, és egyben köszönetet mondtak a térség templomaiban szolgálatot teljesítő sekrestyések és kántorok munkájáért.

A szentbeszédet Ďurčo Zoltán, a nyitrai egyházmegye magyar hívekért felelős püspöki helynöke mondta, aki a jubileumi szentév alkalmából kiemelte a jubiláló sekrestyések és kántorok szolgálatát, azt az összetartó erőt és munkát, mellyel segítik a szentmise méltó ünneplését, a legszebb és legszentebb áldozat bemutatását, és szolgálatukkal erősítik a templomi közösséget.

Viliam Judák megyéspüspök és oltártestvérei (Fotó: Berényi Kornélia)

A liturgikus könyörgésben emlékeztek Árpád-házi Szent Erzsébetre, aki példája az irgalmas és szolgáló szeretetnek, egyben kérték a kegyelmet ahhoz a szolgálathoz, amit a sekrestyések és a kántorok végeznek a szentmisék szolgálatában.

Ďurčo Zoltán, püspöki helynök (Fotó: Berényi Kornélia)

Végezetül Herbácskó Anita, a község polgármestere mondott köszönetet a püspök atyának, majd Maga Péter, az egyházközség kormányzója az est folytatására invitálta a vendégeket a kultúrházba, ahol filmvetítés keretében Józsa Attila ógyallai esperesplébános mutatta be a Szentmise méltó lefolyása című filmet, mely a sekrestyések sokrétű és fontos feladatait ismertette.

Ezt követően Judák püspök atya köszönetet mondva az áldozatos munkáért átadta a névre szóló, aláírásával ellátott elismerő okleveleket a körzetben szolgáló sekrestyéseknek, kántoroknak, és a már nyugalmazott, hajdan szolgáló sekrestyéseknek.

Végezetül a bényi egyházközség és az önkormányzat szeretetlakomára hívta a vendégeket.

Berényi Kornélia/Felvidék.ma

Print Friendly, PDF & Email

Ezek is érdekelhetik

A Bűnbánat Napja

Mérföldkő Dunaszerdahely életében

Istenképűségünket senki és semmi el nem veheti

Magyar szentjeink, boldogjaink és vértanúink tisztelete Léván

Templomszentelési emlékünnep

„Egyesítsük szívünket népünk lelki megújulásáért és esedezzünk a...

Eltemették Dominik Duka cseh bíborost Prágában

Orosch János érsek atya megnyitotta a 2025-ös, jubileumi...

Magyar nyelvű szentmisére várják a híveket a nagyszombati...

Nagyszombati magyar szentmise és Pék László Duka-Zólyomi családról...

Az első szlovákiai magyar hírportál
Copyright © 2025 FELVIDÉK.ma. Minden jog fenntartva. - A hírportál működtetője: Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele, Május 1. tér 10-12, 815 57 Bratislava - Pozsony.

Kapcsolat: info@felvidek.ma