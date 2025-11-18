Főpapi szentmise a bényi kegytemplomban és ünnepélyes köszönetnyilvánítás a kultúrházban

A Nyitrai egyházmegyében, a 2025-ös jubileumi szentév alkalmából Viliam Judák megyéspüspök, a Garam alsó folyásánál fekvő Bény község Magyarok Nagyasszonya-templomát is jubileumi rangra emelte.

A szentév alkalmából a bényi templomban és a hozzá tartozó Kutacska néven ismert ősi Mária-kegyhelyen folyamatosan történtek egyházi szertartások, találkozók, zarándoklatok, kezdetben Farkas Zsolt esperesplébános szervezésében, majd szeptembertől új lelkiatya került a bényi egyházközség élére, Maga Péter plébános személyében.

November derekán a lelkiatyák közös szervezésében került sor a szentévi program szerint tervezett egyházi találkozóra, amikor hálaadó szentmisére hívták az esperesi körzet hívő közösségét. A templomi szertartás szentségimádással kezdődött és a lelkiatyák kiszolgáltatták a szentgyónás szentségét, így alkalom adódott a teljes búcsú elnyerésére.

Az eseményre érkező Viliam Judák megyéspüspököt Fóthy Zoltán, a párkányi körzet esperese köszöntötte. A szentmisét, melyet Judák püspök atya celerált, Árpád-házi Szent Erzsébet liturgikus ünnepe alkalmából mutatták be, és egyben köszönetet mondtak a térség templomaiban szolgálatot teljesítő sekrestyések és kántorok munkájáért.

A szentbeszédet Ďurčo Zoltán, a nyitrai egyházmegye magyar hívekért felelős püspöki helynöke mondta, aki a jubileumi szentév alkalmából kiemelte a jubiláló sekrestyések és kántorok szolgálatát, azt az összetartó erőt és munkát, mellyel segítik a szentmise méltó ünneplését, a legszebb és legszentebb áldozat bemutatását, és szolgálatukkal erősítik a templomi közösséget.

A liturgikus könyörgésben emlékeztek Árpád-házi Szent Erzsébetre, aki példája az irgalmas és szolgáló szeretetnek, egyben kérték a kegyelmet ahhoz a szolgálathoz, amit a sekrestyések és a kántorok végeznek a szentmisék szolgálatában.

Végezetül Herbácskó Anita, a község polgármestere mondott köszönetet a püspök atyának, majd Maga Péter, az egyházközség kormányzója az est folytatására invitálta a vendégeket a kultúrházba, ahol filmvetítés keretében Józsa Attila ógyallai esperesplébános mutatta be a Szentmise méltó lefolyása című filmet, mely a sekrestyések sokrétű és fontos feladatait ismertette.

Ezt követően Judák püspök atya köszönetet mondva az áldozatos munkáért átadta a névre szóló, aláírásával ellátott elismerő okleveleket a körzetben szolgáló sekrestyéseknek, kántoroknak, és a már nyugalmazott, hajdan szolgáló sekrestyéseknek.

Végezetül a bényi egyházközség és az önkormányzat szeretetlakomára hívta a vendégeket.

Berényi Kornélia/Felvidék.ma