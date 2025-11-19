Az államfő szerint Kmec lemondása hozzájárul a politikai kultúra javulásához

Peter Pellegrini köztársasági elnök szerint Peter Kmec (Hlas-SD) helyreállítási tervért és tudásalapú gazdaságért felelős miniszterelnök-helyettes lemondása hozzájárul a szlovákiai politikai kultúra javulásához. Az államfő úgy véli, a lemondás lehetővé teszi a kutatási-fejlesztési pályázatokkal kapcsolatban felmerült kételyek átlátható felülvizsgálatát, azokét, amelyek miatt az elmúlt hetekben több ellenzéki képviselő is feljelentést tett.

„Az elmúlt hetekben a sajtóban megjelent információk szerint kétségek, illetve gyanú merült fel az ország iparára és az innovációkra nagy hatást gyakorló pályázati felhívásokkal kapcsolatban. Ezért a lemondásról szóló döntést emberi és politikai döntésnek tekintem, és személyes hozzájárulásnak az ország jobb politikai kultúrájának kiépítéséhez” – fogalmazott az államfő.

Pellegrini megköszönte Kmec kétéves munkáját, és emlékeztetett arra, hogy mandátuma alatt több mint kétmilliárd eurót sikerült lehívnia Szlovákiának a helyreállítási terv negyedik, ötödik és hatodik szakaszában. A jövő héten egy hetedik kérvényt is benyújtanak, körülbelül 700 millió euró értékben.

Az államfő felszólította Tomáš Drucker (Hlas-SD) oktatási minisztert, akit az illetékes miniszterelnök-helyettesi hivatal vezetésével megbízott, hogy a lehető leghatékonyabban és leggyorsabban folytassa le a vitatott pályázatokhoz kapcsolódó összes ellenőrzést.

Az elnök szerint azoknál a projekteknél, amelyekkel kapcsolatban nem merültek fel kétségek, Druckernek a lehető leggyorsabb meg kell kezdenie a kifizetést. „Ezekre a forrásokra nagyon nagy szükség van, nem lehetséges, hogy egy ilyen jelentős, a gazdasági növekedés beindítására, a gazdaság modernizálására szolgáló összeg lehívását megakadályozzon vagy megkérdőjelezzen néhány olyan pályázat, amelyekkel esetleg nem volt minden teljesen rendben” – tette hozzá a köztársasági elnök.

TASR/Felvidék.ma