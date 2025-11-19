Home Itt és Most Druckert bízta meg Pellegrini a miniszterelnök-helyettesi hivatal vezetésével
Druckert bízta meg Pellegrini a miniszterelnök-helyettesi hivatal vezetésével

Tomáš Drucker (Szalai Erika/Felvidék.ma, archív)

Peter Pellegrini köztársasági elnök Tomáš Drucker (Hlas-SD) oktatási minisztert bízta meg a helyreállítási tervért és tudásalapú gazdaságért felelős miniszterelnök-helyettesi hivatal vezetésével.

Ideiglenesen Drucker kerül Peter Kmec (Hlas-SD) posztjára, aki szombaton (november 15.) lemondott.

Kmec azután mondott le,

miután az ellenzék kételyeket fogalmazott meg a kutatási-fejlesztési pályázatokkal kapcsolatban.

Több ellenzéki párt feljelentést tett az ügyben. Kmec elutasította a kritikát, szerinte nem lehet vitatni a felhívások eredményeit. Lemondását pénteken (november 14.) jelentette be Robert Fico (Smer-SD) miniszterelnök.

TASR/Felvidék.ma

