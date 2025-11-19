Druckert bízta meg Pellegrini a miniszterelnök-helyettesi hivatal vezetésével

Peter Pellegrini köztársasági elnök Tomáš Drucker (Hlas-SD) oktatási minisztert bízta meg a helyreállítási tervért és tudásalapú gazdaságért felelős miniszterelnök-helyettesi hivatal vezetésével.

Ideiglenesen Drucker kerül Peter Kmec (Hlas-SD) posztjára, aki szombaton (november 15.) lemondott.

Kmec azután mondott le,

miután az ellenzék kételyeket fogalmazott meg a kutatási-fejlesztési pályázatokkal kapcsolatban.

Több ellenzéki párt feljelentést tett az ügyben. Kmec elutasította a kritikát, szerinte nem lehet vitatni a felhívások eredményeit. Lemondását pénteken (november 14.) jelentette be Robert Fico (Smer-SD) miniszterelnök.

TASR/Felvidék.ma