Eltérők a kormánypárti vélemények a ciklus lerövidítésének lehetőségéről

Eltérők a kormánypárti vélemények arról, hogy lehetővé tegyék-e a kormányzati ciklus lerövidítését népszavazás útján. Tomáš Drucker (Hlas-SD) oktatási miniszter ellenzi a javaslatot, de például Rudolf Huliak (független) közlekedési és sportminiszter szerint a kormánynak a népakarat szerint kell eljárnia. Samuel Migaľ (független) beruházási miniszter rámutatott, hogy az ellenzék nélkül a három kormánypártnak nincs elegendő szavazata ilyen változtatás bevezetéséhez.

„A kormánykoalíciónak nincs 90 szavazata, nem tartom elképzelhetőnek ezt a módosítást” – mondta Migaľ Robert Fico (Smer-SD) felvetésére reagálva. Drucker ellenzi a módosítást.

„Az emberek nem buták, el tudják dönteni a rendes parlamenti választáson, hogy kire szavazzanak. Ha pedig csalódnak, és emiatt frusztráltak, annak megfelelően szavaznak a következő választáson”

– érvelt Drucker.

Huliak azt mondta, pártja, a Strana vidieka mindig a közvetlen demokráciát támogatta, és más országokban is van lehetőség arra, hogy népszavazással rövidítsék le a választási ciklust. „Úgy vélem, ez a népakarat megnyilvánulása, és a kormánynak támogatnia kell” – tette hozzá.

Robert Fico hétfőn (november 17.) a Smer-SD pártrendezvényén beszélt a lehetőség bevezetéséről.

Felszólította Boris Susko (Smer-SD) igazságügyi minisztert, vizsgálja meg, beiktatható-e az alkotmányba, hogy az emberek népszavazás útján kikényszeríthetik az előre hozott választás kiírását. Fico hozzátette, ezzel a lehetőséggel adósok, tartoznak vele a szlovákiai közéletnek.

TASR/Felvidék.ma