Šutaj Eštok: rövidesen megnevezzük az új miniszterelnök-helyettest

Tomáš Drucker (Hlas-SD) oktatási miniszter kinevezése a helyreállítási tervért és tudásalapú gazdaságért felelős miniszterelnök-helyettes posztjára csupán ideiglenes megoldás, amíg nem ismertetjük új miniszterelnök-helyettesünket – jelentette ki szerdán Matúš Šutaj Eštok belügyminiszter, a Hlas-SD elnöke. Hozzátette, erre rövidesen sor kerül.

„Meggyőződésem szerint Tomáš Drucker van annyira tapasztalt, hogy megbirkózik a rá váró feladatokkal a miniszterelnök-helyettesi hivatalban.

Ezek közül a legfontosabb az innovációs pályázatok rendezése, melyek ügyében a múlt héten rendeltem el belső ellenőrzést és könyvvizsgálatot”

– mondta Šutaj Eštok, és egyúttal köszönetet mondott a lemondólevelét az államfőnek szerdán átadó Peter Kmecnek a jól végzett munkájáért.

Drucker hozzátette, nem helyesli Kmec befeketítését. „A pályázatot nem egyedül Peter Kmec csinálta, vannak az emberek, akik konkrétan felelnek az egyes folyamatok lebonyolításáért. Peter Kmec tapasztalt diplomata, neki köszönhető, hogy nem estünk el egy csomó pénztől az uniós helyreállítási alapból” – tette hozzá Drucker.

TASR/Felvidék.ma