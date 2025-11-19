Több helyi adó összege is emelkedik Galántán

Galánta önkormányzata keddi ülésén jóváhagyta a legtöbb ingatlanadó összegének emelését. Az adók 2026 januárjától emelkednek. A lakóépületek, illetve a lakások után fizetendő ingatlanadó összege nem emelkedik. A változás néhány más helyi adóra is vonatkozik.

„Az emelés a költségvetés bevételi oldalának teljesítése miatt vált szükségessé, hogy fenntartható legyen a szolgáltatások színvonala” – áll az elfogadott dokumentumban. „Azért is változnak az ingatlanadók, hogy a környező városok szintjére emelkedjenek az összegek” – tette hozzá a város.

A javasolt emelés várhatóan körülbelül 171 ezer euróval növeli a 2026-os adóbevételt.

Például szántóföld, füves terület vagy erdőterület után az éves adókulcsot a korábbi 0,5 százalék helyett az adóalap 0,55 százalékában határozták meg. Az építési telkek vagy kertek adója 0,8 százalékról 0,88 százalékra emelkedik.

A lakóépületek és a lakások ingatlanadója nem emelkedik, de például a garázsok, a hétvégi és a kerti házak adója négyzetméterenként 1 euróról 1,2-ra emelkedik.

Az ebadó 10-ről 15 euróra emelkedik. „A kutyák után fizetendő adó eltörlését az eddigi 62 év helyett 65 éves életkorhoz kötik” – közölte a városi hivatal. Az idegenforgalmi díj napi 1 euróról 2 euróra emelkedik. Emelkednek az automaták, a játékgépek üzemeltetése után fizetendő adók, és a közterület-használati díj is.

TASR/Felvidék.ma