Tata Város Önkormányzata 15. alkalommal hozta el a beiratkozási ösztöndíjat a szőgyéni testvériskolába

A szőgyéni Csongrády Lajos Alapiskola ünneplőbe öltözött, amikor fogadta a Rákóczi Szövetség küldöttségét, és a Tata testvérvárosból érkezett Michl József polgármestert, valamint Osgyáni Zsuzsannát, a tatai önkormányzat külkapcsolatokért felelős munkatársát. Mindketten Szőgyén díszpolgárai.

Tata Város Önkormányzata 2010-ben csatlakozott a Rákóczi Szövetség felvidéki beiratkozási ösztöndíjprogramjához. Minden évben akkora összeget folyósít a meghirdetett program támogatására, amelyből legalább a szőgyéni magyar első osztályosok ösztöndíja kikerül. Minden támogatott 10 ezer forint beiratkozási támogatást kap.

A testvérvárosi önkormányzatnak köszönhetően az elmúlt tizenöt évben 227 elsős kisdiák részesült ebben a támogatásban, túlnyomó többségük szőgyéni volt. Az idei évben 17 ösztöndíjat adott át Michl József.

Az ösztöndíjátadó ünnepségre a közelmúltban belsőleg megújult iskola folyosóján került sor, ahol Szarka Andrea igazgató köszöntötte az elsősöket, a szülőket és az érkező vendégeket.

A tatai vendégek mellett jelen volt dr. Latorcai Csaba János közigazgatási államtitkár az Emberi Erőforrások Minisztériuma képviseletében, dr. Petrovay László, a Rákóczi Szövetség stratégiai igazgatója, Szenczi Borbála, a Szövetség gazdasági igazgatója, és Katona Klaudia, a Rákóczi Szövetség Magyar Iskolaválasztási Programért felelős vezetője, valamint Méri Szabolcs, Szőgyén polgármestere.

Osgyáni Zsuzanna, aki a testvérkapcsolat elmúlt 28 évében egyik szervezője és éltetője a közös rendezvényeknek, ismét összegyűjtötte és elhozta azt a kedves ajándékot, melyet az elszakított tatai testvértelepülések küldtek a szőgyéni elsősöknek.

A kézműves csomagocskák tartalmazták az Osgyáni Zsuzsanna által készített horgolt piros-fehér-zöld szívecskéket Tatáról, mézeskalácsot, a Szovátai Önkormányzat Molnár Otília által készített ajándékát, valamint könyvjelzőt, melyet Magyarkanizsán Kormányos Kávai Lívia hímzett.

Ez a kedves ajándék ismét összefűzte a testvértelepüléseket a közös anyanyelv kapcsán, Tata-Szőgyén-Szováta-Magyarkanizsa összetételben, mely az anyaországot, Felvidéket, Erdélyt és Vajdaságot jelenti.

A támogatásért és a magyar iskola választásáért Méri Szabolcs polgármester mondott köszönetet a vendégeknek és a szülőknek, hangsúlyozva, hogy az év folyamán több közös rendezvényen lehettek együtt a tatai és a szőgyéni intézmények, közösségek.

Szarka Andrea igazgató ünnepi köszöntőjében külön hangsúlyozta a Tatával való kapcsolat fontosságát. „Tata nem csak egy partnertelepülés számunkra, Tata igaz barát, támasz és példa, mert szívvel-lélekkel mellettünk áll. Nem csupán anyagi segítséget nyújt, de azt sugallja, hogy nem vagyunk egyedül, mert fontos számukra a mi közösségünk és a gyermekeink jövője. Fontos számukra, hogy a Csongrády falai között igazi felvidéki magyar gyerekek cseperedjenek” – mondta az intézményvezető.

Latorczai Csaba államtitkár köszönetet mondott a szülőknek a magyar iskola választásáért, és a Rákóczi Szövetségnek, hogy munkájával segíti a jövő nemzedéket a magyarrá válás útján. „Aki magyarnak születik, az magyarul tanulhasson, magyarul gondolkodjon és érezzen, s magyarul éljen – hangsúlyozta a miniszterhelyettes államtitkár, majd a Magyar Kormány elismerését és megbecsülését tolmácsolta a szülők és a pedagógusok felé, akik áldozatvállalással segítik a gyerekeket a kibontakozásban és az identitás megerősítésében.

Michl József, Tata első embere ünnepi beszédében köszönetét fejezte ki a Magyar Kormány támogatásáért, mely lehetővé teszi a Rákóczi Szövetség nemes küldetését, mellyel az elszakított országrészek gyermekeit és fiataljait támogatja. Tata ugyancsak a Kormány pályázati lehetőségeiből támogatja az elszakított országrészek testvértelepüléseit. Elmondta, hogy ezekben a napokban, éppen a közelmúltban megtartott anyanyelvi vetélkedő nyertes csapatát látja vendégül a város, amikor izgalmas háromnapos programon vehetnek részt felkészítő tanárukkal együtt.

Végezetül a Rákóczi Szövetség nevében dr. Petrovay László szólt, köszönetet mondva azért a döntésért, amit a szülők hoztak a gyermekeik jövőjéért, mely meghatározza nemcsak az életüket, de a szőgyéni közösség életét is.

Az elsős tanulók kedves műsorral köszöntötték a vendégeket Skrován Gabrielle tanító néni irányításával, majd közreműködött a Csongrádysok Kiszenekara. Végezetül Michl József polgármester átnyújtotta a szülőknek az ösztöndíjat, s a gyerekeknek a „Kárpát-medencei szeretet jeleként” hozott ajándékot, a kézműves csomagot.

Berényi Kornélia/Felvidék.ma