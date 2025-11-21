Kötelezettségszegési eljárást indított Szlovákia ellen az Európai Bizottság a szlovák alkotmány módosítása miatt. Az EB szerint a módosítás megkérdőjelezi az európai uniós jog elsőbbségét, autonómiáját, hatályosságát, és az egységes jogalkalmazást – tájékoztatott a TASR hírügynökség.

Az EB értesítette Szlovákiát kötelezettségei megszegéséről, és további tájékoztatást, illetve magyarázatot kért. Pozsonynak két hónapja van reagálni.

Robert Fico (Smer-SD) kormányfő november 7-én közölte, hogy értesülései szerint az eljárás megindítását mérlegeli az EB, és azt a részt kifogásolja, amely szerint etikai és értékrendbeli kérdésekben a szlovákiai jogrend elsőbbséget élvez az uniós jogrenddel szemben.

„Alig bírjuk kivárni az eljárást. Elképzelhetetlennek tartom, hogy bármilyen nemzetközi szervezet diktáljon nekünk abban, hány nem létezik, vagy ki házasodhat, és ki nem. Ez kizárólag a mi belső ügyünk, és a nemzeti identitásunkhoz erősen kötődő téma”

– mondta akkor Fico. Meggyőződése szerint a nemzeti identitással kapcsolatos uniós alapszerződések lehetővé teszik a tagállamok számára, hogy a saját jogrendjük elsőbbséget élvezzen az uniós jogrenddel szemben.

Ha az EB nem kap kielégítő választ, vagy Szlovákia nem módosítja a kifogásolt részeket, az eljárás újabb fázisba lép, és a bizottság indoklással ellátott véleményt küld az országnak. Ha ezután sem tisztázódik a helyzet, az EB beperelheti Szlovákiát az Európai Unió Bíróságán. Ha a bíróság ítéletét nem tartaná be Szlovákia, akkor szankciókat léptethet életbe az EU, és jelentősen romlana az ország megítélése az európai közösségben – mondta a TASR hírügynökségnek Martin Vokálek, az Európai Politikai Intézet ügyvezető igazgatója.

Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a folyamat évekig elhúzódhat.

„Ezért is érdeke az EB-nek a párbeszéd és a helyzet rendezése, a feszültség fokozása nélkül”

– tette hozzá, azzal, hogy a legtöbb vitát még a bírósági eljárás kezdete előtt sikerül rendezni.

Az alkotmánymódosítás, mely november 1-jén lépett életbe, leszögezi, hogy Szlovákia csak két biológiai nemet ismer el – a férfit és a nőit. Továbbá a férfiakat és a nőket egyenlő feltételek illetik meg a munkapiacon. Módosítja az örökbefogadás feltételeit és változást vezet be a közoktatásban.

A módosítás célja az volt, hogy lefektesse Szlovákia szuverenitását az alapvető kulturális-etikai kérdésekben. A módosítást szeptember 26-án szavazta meg a parlament.

TASR/Felvidék.ma