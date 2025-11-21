Home Régió Nyitra megyei támogatásból újul meg az Alsószeli és Királyrév közötti út egy szakasza
Régió

Nyitra megyei támogatásból újul meg az Alsószeli és Királyrév közötti út egy szakasza

PP
PP
(Fotó: TTSK)

A galántai járásbeli Alsószeli és Királyrév falvakat összekötő út évek óta egy szerencsétlen közigazgatási döntés szimbóluma, amelynek árát a lakosság fizette meg. Bár mindkét falu Nagyszombat megyéhez tartozik, a köztük lévő közlekedési útvonalak egy része Nyitrai megye területén található. Jozef Viskupič és Branislav Becík megyeelnökök megegyezése alapján Nyitra megye még ebben az esztendőben felújítja a megye területén lévő 1,6 kilométeres két község közti útszakaszt.

„Ez az út a zöld asztal mellőli helytelen döntések szimbóluma. Az egyik régió két települését egy másik régió közigazgatásához tartozó út köti össze. Nagyon örülök, hogy a 2022-es helyhatósági választások után azonnal megállapodtunk Branislav Becík megyeelnökkel ennek a gyakorlatilag burkolatlan szakasznak a felújításában, melyet régiónk lakossága naponta használ. Ma elmondhatjuk, hogy sikerült. Köszönöm Nyitra megye együttműködését és a szakasz felújításába történő befektetését, amelyet már új aszfaltréteg borít” – mondta Jozef Viskupič, Nagyszombat megye elnöke a szerkesztőségünknek eljuttatott közleményében.

Mint folytatták, az útfelújítás kérdésének közös megoldása a regionális együttműködés újabb jó példája az SK8 Önkormányzati Régiók Szövetsége alapján, amely kézzelfogható előnyökkel jár a régiók lakossága számára.

„Nemcsak a lakossággal törődünk, hanem azokkal is, akik a szomszédos régiók határ menti területein élnek, és nap mint nap áthaladnak Nyitra megyén. Az Alsószeli és Királyrév közötti út fontos összeköttetés az emberek számára. Márciusban felújítottuk a vágsellyei megyei rendelőintézet gyermekgyógyászati ​​osztályát, amely Nagyszombat megye lakosságát is szolgálja. Ez a felújított út megkönnyíti majd az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférésüket is” – mondta Branislav Becík, Nyitra megye elnöke.

Viskupič megyeelnök hozzátette: „Fontos, hogy az ilyen kihívások megoldása során ne térképeket vagy politikai mezeket nézzünk, hanem azt, hogy mi segíti a lakosságot.”

Nagyszombat megye jelenleg a Királyréven található hidat rekonstruálja, amely szintén a II/561-es úton található, és korábban leromlott állapotban volt. Az 1,5 millió eurós beruházásnak köszönhetően jelentősen hosszabbodik az élettartama, ami növeli a megbízhatóságát és a biztonságosságát. A munkálatok idején a közlekedés felváltva, egy sávon zajlik.

PP/Felvidék.ma

