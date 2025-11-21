Nyitra megyei támogatásból újul meg az Alsószeli és Királyrév közötti út egy szakasza

A galántai járásbeli Alsószeli és Királyrév falvakat összekötő út évek óta egy szerencsétlen közigazgatási döntés szimbóluma, amelynek árát a lakosság fizette meg. Bár mindkét falu Nagyszombat megyéhez tartozik, a köztük lévő közlekedési útvonalak egy része Nyitrai megye területén található. Jozef Viskupič és Branislav Becík megyeelnökök megegyezése alapján Nyitra megye még ebben az esztendőben felújítja a megye területén lévő 1,6 kilométeres két község közti útszakaszt.

„Ez az út a zöld asztal mellőli helytelen döntések szimbóluma. Az egyik régió két települését egy másik régió közigazgatásához tartozó út köti össze. Nagyon örülök, hogy a 2022-es helyhatósági választások után azonnal megállapodtunk Branislav Becík megyeelnökkel ennek a gyakorlatilag burkolatlan szakasznak a felújításában, melyet régiónk lakossága naponta használ. Ma elmondhatjuk, hogy sikerült. Köszönöm Nyitra megye együttműködését és a szakasz felújításába történő befektetését, amelyet már új aszfaltréteg borít” – mondta Jozef Viskupič, Nagyszombat megye elnöke a szerkesztőségünknek eljuttatott közleményében.

Mint folytatták, az útfelújítás kérdésének közös megoldása a regionális együttműködés újabb jó példája az SK8 Önkormányzati Régiók Szövetsége alapján, amely kézzelfogható előnyökkel jár a régiók lakossága számára.

„Nemcsak a lakossággal törődünk, hanem azokkal is, akik a szomszédos régiók határ menti területein élnek, és nap mint nap áthaladnak Nyitra megyén. Az Alsószeli és Királyrév közötti út fontos összeköttetés az emberek számára. Márciusban felújítottuk a vágsellyei megyei rendelőintézet gyermekgyógyászati ​​osztályát, amely Nagyszombat megye lakosságát is szolgálja. Ez a felújított út megkönnyíti majd az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférésüket is” – mondta Branislav Becík, Nyitra megye elnöke.

Viskupič megyeelnök hozzátette: „Fontos, hogy az ilyen kihívások megoldása során ne térképeket vagy politikai mezeket nézzünk, hanem azt, hogy mi segíti a lakosságot.”

Nagyszombat megye jelenleg a Királyréven található hidat rekonstruálja, amely szintén a II/561-es úton található, és korábban leromlott állapotban volt. Az 1,5 millió eurós beruházásnak köszönhetően jelentősen hosszabbodik az élettartama, ami növeli a megbízhatóságát és a biztonságosságát. A munkálatok idején a közlekedés felváltva, egy sávon zajlik.

PP/Felvidék.ma