A szlovák kormány támogatja az ukrajnai háborút lezáró amerikai béketervet, ha azzal Ukrajna is egyetért – jelentette ki Robert Fico kormányfő pénteki sajtótájékoztatóján. Hozzátette, szeretné, ha az Európai Unió aktívabb lenne ebben az ügyben.

„Ennek a hatalmas tervnek a megvalósításához az alapvető feltétel az, hogy Ukrajna beleegyezzen. Másodszor pedig szeretném látni,

hogy az Európai Unió aktívabb szerepet vállal, mert a terv egyebek mellett 100 milliárd eurót irányoz elő Ukrajna helyreállítására és újjáépítésére.

De ezen kívül semmi olyat nem látunk, ami bevonná az Európai Uniót a tárgyalásokba” – mondta, és bírálta az Európai Unió külpolitikáját.

A miniszterelnök megjegyezte, „valóra vált” mindaz, amit a Smer-SD a háború kezdete óta állít, beleértve azt is, hogy Ukrajna nem lesz NATO-tag, valamint a területek feladását is.

Fico kijelentette, a jelenlegi béketerv rosszabb Ukrajna számára, mint a 2022-es volt.

Ha ezt aláírnák, Oroszország győztesként, erkölcsileg és gazdaságilag megerősödve kerülne ki a háborúból.

„Megrótta” Igor Melichert, a védelmi minisztérium államtitkárát az orosz befolyás alatt álló Ukrajnáról lett csütörtöki (november 20.) kijelentései miatt.

Robert Kaliňák védelmi miniszter a kormányhivatalban tartott sajtótájékoztatóján kijelentette, 2014-ben, „egy demokratikusan megválasztott elnök megbuktatásával” kezdődött az ukrajnai háború. „Oroszország erre azzal reagált, hogy az ukrajnai kisebbségek érdekeinek védelméről kezdett beszélni, és ez vezetett a konfliktushoz” – mondta a miniszter. Éppen a kisebbség védelmére hivatkozik Oroszország, amikor Ukrajna megtámadásáról beszél.

Az amerikai javaslat azt tartalmazza, hogy Ukrajna átadja Oroszországnak Donbász teljes területét, és vállalja, hogy az ukrán hadsereg legfeljebb 600 ezer fős lesz. Az Oroszország által megszállt Krím-félszigetet, valamint Donyecket és Luhanszkot orosz területként ismeri el, feladja a NATO-csatlakozás tervét, és továbbra sem lesz atomfegyvere.

A terv szerint Ukrajna kérvényezheti az EU-tagságot. Lengyelországban állomásoznának az európai országok vadászgépei, amelyek Ukrajna légvédelmét látnák el, de NATO-csapatok nem állomásozhatnának ukrán területen.

A sajtó szerint a terv elsősorban az orosz érdekeken alapul, ami azt jelenti, hogy Kijev valószínűleg el fogja utasítani.

Ukrajna jelenleg vizsgálja a béketervet.

TASR/Felvidék.ma