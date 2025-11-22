Az Ipolyság és Zólyom közti közvetlen vonatjárat élt hét évet

A december 14-től érvényben lévő vasúti menetrendben már nem szerepel az Ipolyságot Zólyommal összekötő vonatjáratok menetrendje. Mintegy másfél évtizednyi szünet után 2019 első napjaiban élesztették újjá a személyszállítást a vonalon. December 14-től újra megszűnik a személyforgalom.

A 74 kilométeres vasúti szakaszon munkanapokon négy-négy járat közlekedik a két város között. A legutolsó vonat Zólyomból fél nyolc után indul Ipolyságra. A hétvégén igen gyér a közvetlen vonat összeköttetés. Az új menetrend már ezekkel sem számol. Pedig igény lenne rá.

Mint a My Zvolen portálon is kifejtették, az Ipolyság – Zólyom közt közlekedő járatok Közép-Szlovákiát kötik össze a déli régióval. A Zólyomi és Korponai járás települései mellett a Lévai járás pár falujában is megállnak a vonatok. A járási székhelyek mellett Gyűgy fürdőváros vasúti állomása is a megállók közt szerepel.

Praktikusak az említett járatok azért is, mert Zólyomból szinte az ország bármely pontjára könnyedén el lehet jutni, mivel a város jelentős vasúti csomópont Szlovákiában.

December második felétől a déli régióban csupán többszöri átszállással érhető majd el Zólyom városa.

A hónap elején a Besztercebánya Megyei Önkormányzat illetve az érintett térség polgármesterei még egyezkedtek a Szlovák Állami Vasúttal, igyekezvén megtartani a személyközlekedést. Mint az említett portálon is elmondták, a Korponai járás falvaiban élők számos céllal használják a vonatközlekedést. Diákok, fiatalok iskolai tanulmányaik helyszínére, a felnőttek munkába, míg az idősebbek orvosi és egyéb ügyeik intézésére használják a vasúti tömegközlekedést. Ezért is álltak ki a megmaradásáért. Úgy néz ki, mindhiába. Az említett szakasz vasúti állomásain és megálló helyein már kint vannak az élénksárga tájékoztatók arról, hogy december 14-től megszűnik a személyszállítás Ipolyság és Zólyom közt.

A Lévai járás településeit még jobban sújtja a megszüntetés. Mivel Ipolyságról csupán napi egy közvetlen autóbuszjárat közlekedik Zólyomba, az is délelőtt. A nap más szakaszában autóbusszal is csupán átszállással közelíthető meg Zólyom.

Miközben a személyszállítást megszünteti a Szlovák Állami Vasút, az említett szakaszon kis lépésekben újítják fel a vasúti síneket és az átjárókat. Mind ahogy beszámoltunk róla, idén nyár elején a gyerki vasúti átjárót modernizálták.

Az Ipolyság – Korpona – Zólyom közti vasúti vonalat még 1899-ben adták át a forgalomnak. Pár történelmi fordulópontot leszámítva 2003-ig zökkenőmentes volt a személyszállítás a vonalon. Ekkor szüntették be a napi járatokat, másfél évtizedig nem volt összeköttetés a két város közt. Huzamosabb egyeztetés után 2018 áprilisában az akkori szlovák közlekedési miniszter, Érsek Árpád az ipolysági vonatállomáson jelentette be, hogy a következő évben visszaállítják a személyforgalmat az említett szakaszon. Erről ITT írtunk. 2019 első munkanapján január 2-án reggel el is indult az első vonatszerelvény Ipolyság és Zólyom közt. Erről ITT számoltunk be. A térség örömmel fogadta, hogy újra helyreállították a közlekedést, így az Ipoly mente is bekapcsolódott a vasúti vérkeringésbe.

Sajnos, ez nem tartott sokáig. Az eleve gazdaságilag kevésbé fejlesztett leszakadó régiót tovább hátráltatja a Szlovák Állami Vasút döntése. Az eleve nem megfelelő infrastruktúra tovább romlik a térségben. Amíg a 21. század első negyedében egyre többet beszélnek a környezettudatosságról, a tömegközlekedés és ezen belül is a vonatközlekedés népszerűsítéséről, addig Szlovákiában újra csak megszüntetik a még működő rendszert is.

Alig hét évet élt az Ipolyság és Zólyom közti vonatközlekedés…

Pásztor Péter/Felvidék.ma