Fico közölte, nem lát olyasmit, ami kompromittáló lenne Lajčákra nézve

Felvidék.ma
Felvidék.ma
Fotó: pravda.sk

Jövő szerdán dől el, hogy Miroslav Lajčáknak távoznia kell-e miniszterelnöki tanácsadói posztjáról a Jeffrey Epsteinnel folytatott kommunikációjáról szóló sajtóhírek miatt – mondta pénteki sajtótájékoztatóján Robert Fico miniszterelnök, és hozzátette, egyelőre nem lát semmi olyat, ami kompromittáló lenne a volt külügyminiszterre nézve.

„Néhány információt még ellenőriznek, és ha bebizonyosodik, hogy Miroslav Lajčákot felelősség terheli, akkor távozni fog. De eddig nem láttam olyasmit, ami kompromittálná” – jelentette ki a miniszterelnök.

Hangsúlyozta, hogy Lajčák nem távozik a közösségi oldalakon kialakult „buborék” miatt.

„Ez nem elég indok arra, hogy elküldjem” – mondta, és rámutatott Lajčák diplomataként szerzett érdemeire, és azt mondta, szerdán dönt az ügyben, miután hazatért az EU–Afrika csúcstalálkozóról.

„Ha bebizonyosodik, hogy felelősség terheli, Lajčák távozik” – hangsúlyozta.

Az SNS és az ellenzéki képviselők felszólították a miniszterelnököt, hogy a Jeffrey Epstein amerikai pénzemberrel folytatott kommunikációja miatt szakítsa meg az együttműködést Miroslav Lajčákkal. A szexuális bűncselekmények miatt elítélt, azóta elhunyt amerikai pénzember ügyével kapcsolatos dokumentumok között van egy e-mail-kommunikáció is, amelyet Lajčák akkori szlovák külügyminiszter és Epstein folytatott. Lajčák a TASR-nek úgy nyilatkozott, csak diplomáciai munkája kapcsán kommunikált a pénzemberrel.

TASR/Felvidék.ma

