Orbán Viktor: az orosz-ukrán háború és Európa sorsfordító pillanathoz érkezett

Az orosz-ukrán háború és vele egész Európa sorsfordító pillanathoz érkezett. Trump elnök nem adja fel, hogy békét teremtsen Ukrajnában – írta Orbán Viktor miniszterelnök szombaton a Facebook-oldalán.

A miniszterelnök bejegyzése szerint Európa előtt két út áll.

„Visszafordulhatunk a zsákutcából és végre egész Európa beállhat Trump elnök békekezdeményezése mögé. Beleértve a brüsszeli bürokratákat. Ehhez persze

a háborúpárti vezetőknek szembe kell nézniük azzal, hogy az elmúlt három és fél évben egy vesztes háborúban égették el az európai emberek pénzét” – közölte.

„A másik út háborúba vezet. Ha Európa háborúpárti vezetői – immáron Amerika támogatása nélkül – tovább öntik a pénzt és a fegyvereket Ukrajnába, azzal megágyaznak egy európai-orosz háborúnak. És erről Európának már vannak tragikus tapasztalatai” – közölte.

A miniszterelnök bejegyzése szerint nem kérdés, hogy Magyarország melyik utat választja.

„A béke útját. Erre hatalmaztak fel minket a magyar emberek, ezt diktálja az erkölcs és a józan ész. Ma ennek megfelelő levelet küldök az Európai Bizottság elnökének”

– írta Orbán Viktor a Facebook-oldalán.

MTI/Felvidék.ma