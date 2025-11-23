Átadták az ardói kilátót – új turisztikai ékkő a Dubina parkerdő szívében

Ünnepélyes keretek között adták át az új ardói kilátót a Dubina parkerdő központi tisztásán. Ardó község vezetése és a helyi közösség együtt ünnepelte a térség legújabb turisztikai fejlesztésének átadását. A rendezvényen elhangzott: egy közel tíz éve érlelődő álom vált valóra.

Fábián Dániel, Ardó község polgármestere köszöntő beszédében felidézte, hogy a kilátó története 2015-ben kezdődött, amikor a MAS KRAS egyik ülésén felvetette: a környék egy kilátóval bővülhetne. „Akkor fogalmazódott meg bennem az elképzelés, hogy ez nem csupán egy építmény lehet, hanem egy közösségi cél és egy hosszú távú álom – egy olyan fejlesztés, amely előreviszi településünket és erősíti térségünk turisztikai vonzerejét” – hangzott el a rendezvényen.

A tervezési folyamat 2016-ban indult, számos egyeztetéssel, módosítással és közös gondolkodással. A kitartó munka eredményeként mára egy különleges építmény fogadja a látogatókat. A 17 méter magas, spirális feljáróval és több pihenőszinttel rendelkező torony 360 fokos panorámát kínál. Innen rá lehet látni Tornaljára, a festői Csetneki-völgyre, tiszta időben pedig még a Magas-Tátra vonulata is kirajzolódik – valamint természetesen Ardó falura és az evangélikus templomra.

A beruházás a MAS KRAS támogatásával és a PPA közreműködésével valósult meg, számos helyi vállalkozó és önkéntes segítségével. A közösség aktív részvétele nélkül – ahogy az ünnepi beszédben is elhangzott – mindez nem jöhetett volna létre. Az ardói kilátó nem csupán helyi, hanem regionális jelentőségű fejlesztés. A környéken jelenleg nincs hasonló ökoturisztikai látványosság, így az új torony várhatóan fontos szerepet tölt be a térségbe érkező turisták útvonalában.

A program a kilátó megáldásával és a szalag átvágásával folytatódott.

Nt. Lóczy Tibor evangélikus lelkész imádságában arra emlékeztetett, hogy a kilátó tetejéről nemcsak a környék szépsége tárul fel, hanem Isten teremtett világának teljessége is. Felülről azt a földet látjuk, amelyet Isten alkotott, amelyet elődeink óvtak és gondoztak. Aki bajjal, gonddal vagy szívbéli terhekkel kapaszkodik fel a toronyba, az odafent megérezhet valamit a végtelenből és a teremtett világ csodájából. A lelkész arra buzdított, hogy tanuljunk egymással békében élni, tudjunk bocsánatot kérni és elengedni a haragot, mert ez is része annak az útnak, amely Istenhez vezet.

Az áldást követően a parkerdő tisztásán kötetlen beszélgetésre és frissítőkre invitálták a vendégeket. A szervezők már most meghívták a jelenlévőket a 2026 januárjában megrendezésre kerülő, immár 20. turisztikai sétára, amely a térség felfedezésére és a közösségi élményekre épül.

A kilátó felépítése sokkal több, mint egy új építmény létrehozása. A közösség összefogásának, kitartásának és közös jövőképének jelképe lett. Ahogy a torony magasodik az erdő fölé, úgy emeli Ardó hírnevét is. Emlékeztetve minden látogatót arra, hogy az álmok – ha közösen dolgozunk értük – egyszer valóban valóra válhatnak. Az ardói kilátó mostantól nemcsak a tájat tárja fel, hanem azt is, mire képes egy összetartó közösség.

Máté Gyöngyi/Felvidék.ma