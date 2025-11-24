Home Kitekintő Emlékbélyeg Bozsik születésének 100. évfordulójára, Puskás-emlékévet hirdetett az UNESCO
Emlékbélyeg Bozsik születésének 100. évfordulójára, Puskás-emlékévet hirdetett az UNESCO

Fotó: MTI

Tematikus személyes emlékbélyeget bocsátott ki a Magyar Posta abból az alkalomból, hogy pénteken lesz Bozsik József, az Aranycsapat jobbfedezete születésének 100. évfordulója. Egyúttal bejelentették, hogy nemzetközi és hazai Puskás-emlékévet hirdetnek.

A hétfői sajtótájékoztatón Lomnici Zoltán elnök emlékeztetett rá, hogy az általa vezetett Aranycsapat Testület egy esztendővel ezelőtt azért hirdette meg a Bozsik 100 Emlékévet, hogy a nemzetközi hírű sportember életét a sportszerető emberek mellett a széles közvélemény is megismerhesse. Hozzátette: itthon és a magyarlakta területeken labdarúgó kupák, kiállítások és megemlékezések szolgálták ezt a célt.

Lomnici beszélt arról is, hogy

a Bozsik 100 Emlékév kiemelkedő eseménye lesz még idén Bozsik József szobrának felavatása, ezzel méltó emléket állítanak az 1925-ben született olimpiai bajnok labdarúgónak.

Véleménye szerint Bozsik József életműve rendkívül jelentős, erre bizonyíték az is, hogy nagyon sokan támogatták a szobor felállítására vonatkozó kezdeményezését és a műalkotás egy igazi nemzeti összefogás eredményeként jött létre.

Az Aranycsapat Testület elnöke kijelentette: a sors kivételes kegye, hogy két gyermekből – akik a kispesti focipálya szolgálati lakásaiban szomszédok voltak és kezdetben rongylabdával fociztak – világhírű labdarúgók lettek, majd stadionokat neveztek el róluk. Puskás Ferenc, a „szomszéd” emlékére már több szobrot emeltek, és ezt most Bozsik József tiszteletére is megteszi a hálás utókor.

Springer Miklós, a Magyar Posta logisztikai vezérigazgató-helyettese beszédében méltatta Bozsik József pályafutását. Többek között felidézte, hogy 1952-ben a helsinki olimpián aranyérmes, 1953-ban Európa-kupa győztes lett és részese volt a 6-3-as londoni diadalnak, amelynek során gólt is szerzett, majd 1954-ben tagja volt a világbajnoki ezüstérmes csapatnak. Később dolgozott szövetségi kapitányként is, majd 1986-ban róla nevezték el a Honvéd stadionját, de több iskola, valamint labdarúgó akadémia is a nevét viseli.

A Benedek Imre grafikusművész által tervezett emlékbélyegről elmondta, hogy 12 250 példányban jelent meg és a www.posta.hu-n, a Bajcsy-Zsilinszky úti Filapostán, valamint a filatéliai szakszolgálaton vásárolható meg.

Szöllősi György, a magyar futballhagyomány nagykövete emlékeztetett rá, hogy

Bozsik a magyar labdarúgók közül elsőként érte el a 100 válogatottságot, a nemzeti mezt összesen 101-szer húzhatta magára.

Kiemelte: amikor Puskás Ferencet arról kérdezték, ki a legjobb labdarúgó, ő mindig két évvel idősebb gyermekkori barátját, Bozsik Józsefet nevezte meg.

Szöllősi György bejelentette: magyar kezdeményezésre az Egyesült Nemzetek Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete novemberi 43., szamarkandi közgyűlésén hivatalos UNESCO-évfordulónak nyilvánította Puskás Ferenc születésének 100. évfordulóját, 2027. április 1-jét. Ezzel párhuzamosan az Aranycsapat Testülettel együtt itthon is kezdeményezik az emlékév elindítását, amely alatt jövő május 30-án a Puskás Arénában rendezik meg a labdarúgó Bajnokok Ligája döntőjét.

Szöllősi György felhívta a figyelmet arra, hogy kedden, november 25-én lesz az angolok felett aratott londoni 6-3-as győzelem évfordulója, egyben a Magyar Labdarúgás Napja. Ebből az alkalomból az M4 Sporton ismét levetítik az 1953-as mérkőzést, a Duna TV pedig idehaza először tűzi műsorára a „Puskás Ausztráliában” című dokumentumfilmet, amely felidézi az ötödik kontinensen edzőként eltöltött sikeres két és fél évét, több, eddig még nem ismert sztorival.

A Magyar Nemzeti Bank emlékérmet bocsát ki a Magyar Athlétikai Club (MAC) megalapításának 150. évfordulójára, és ugyancsak kedden a Nemzeti Örökség Intézettel egy okostáblát fognak felavatni Buzánszky Jenő sírhelyénél, a Szent István-bazilikában, ahol az Aranycsapat több tagja nyugszik. Végül beszámolt arról, hogy ezen a héten olasz és arab nyelven is megjelenik a Puskás Ferenc életét bemutató, sok képpel illusztrált életrajzi könyve, utóbbi bemutatóját szerdán tartják Kairóban.

MTI/Felvidék.ma

